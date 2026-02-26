Huelga arbitral de fútbol sala: los árbitros catalanes se detienen por la agresión en Canet

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Federación Catalana de Fútbol, a petición del colectivo arbitral de fútbol sala, ha decidido detener la competición y suspender todos los partidos de fútbol sala el viernes 27 de febrero, el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo. El motivo ha sido el rechazo a la agresión que sufrió un compañero suyo al partido entre el Canet y la Unió Santa Coloma de Gramenet.

La Federación y los árbitros mantuvieron el miércoles una reunión para valorar acciones ante la agresión a un compañero el pasado sábado 21 de febrero, donde un aficionado del equipo visitante golpeó al colegiado con una riñonera. En un comunicado aseguran que estas conductas «son absolutamente intolerables y no tienen cabida en el deporte catalán».

Desde el primer momento, el FCF ha sido en contacto permanente con el árbitro afectado, ofreciéndole todo el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y apoyando al conjunto del colectivo arbitral.

La Federació Catalana de Futbol reafirma así su compromiso con una política de tolerancia cero ante la violencia y con la protección de los árbitros como pieza esencial del juego.