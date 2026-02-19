La Pobla de Mafumet recupera la esencia y defiende el liderazgo

Ayer, gran parte de los jugadores pobletans defendieron el escudo del Nàstic en la Copa Catalunya y, el domingo, defenderán el liderazgo de la liga Elit. El equipo entrenado por Xavi Vilagut alcanzó la última jornada el premio del liderazgo. Tres victorias consecutivas que ratifican la progresión del equipo. Ahora, encaran la parte más difícil: defender el liderazgo y el primer rival será el Vilafranca del exgrana Iván Moreno.

A través del trabajo de Xavi Vilagut, el equipo pobletà ha empezado a recuperar su esencia. Desde hace unas temporadas, el filial del Nàstic perdió su destacada competitividad y proyección de los talentos, un hecho que vino de la mano del descenso hacia la Liga Elit y, el año pasado, habría caído a Primera Catalana si el Girona B no hubiera subido a Segunda RFEF.

«La primera tarea que pedí a los jugadores era la de adaptarse a la categoría. Somos un equipo muy joven, con gran parte de la plantilla que ha subido del Juvenil y la liga Elit es muy dura. Nos encontramos con rivales exigentes, campos pequeños, bloques muy bajos y juego de contacto», destacó a Diari Més Xavi Vilagut. Dicho y hecho, el filial grana ha navegado a la categoría desde la solidez defensiva, convirtiéndose en el equipo menos goleado con sólo 9 goles encajados y 3 partidos perdidos.

Esta progresión los ha permitido asaltar la primera posición, ahora, queda la tarea más difícil, mantenerse en la cima. «Para conseguirlo tenemos que seguir siendo un equipo rocoso. A partir de aquí tenemos que crecer, también en la personalidad de unos jóvenes que cada vez están más asentados en la categoría y surgen buenas sinergias entre ellos. Tenemos que ser constantes y fuertes mentalmente», apuntó Vilagut.

Producción de talento

La Pobla siempre ha destacado en su pasado por la competitividad en la pista y la producción de talento. Este año, de la mano de Xavi Vilagut, el Nàstic ha vuelto a nutrirse de talento con los debuts de Pol Cid y David Cabezas. De hecho, el técnico también lo consiguió el curso pasado en el Juvenil con Enric Pujol, Agus Gutiérrez y Oriol Subirats.

«Uno de nuestros trabajos en la Pobla de Mafumet es preparar a los jugadores por si llega el momento de debutar. Y los preparamos en todos los niveles: físico, para adaptarse a las exigencias de la Primera RFEF, técnico, táctico y también mental», destacó un Xavi Vilagut que ve cómo, poco a poco, más de sus efectivos dan el paso. Eso sí, más que molestar, el técnico lo muestra como un orgullo y parte de su trabajo.

Un rival conocido

El domingo a las 12 h el Municipal de la Pobla de Mafumet recibirá la visita del Vilafranca de Iván Moreno. Quien fue segundo entrenador del Nàstic y también técnico de la Pobla, llega con un equipo que también suma tres victorias consecutivas. El Vilafranca está en el mejor momento de la temporada. Iván conoce muy bien la casa y estoy seguro de que se preparará muy bien el partido», subrayó el técnico pobletà.