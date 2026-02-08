Mirando al descenso. Nàstic 0-1 Villarreal B

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Para empezar, Cristóbal Parralo hizo varios cambios en el once inicial. Oriol Subirats se estrenó de titular, así como Zoilo y Alcalá. La baja de Baselga hizo retornar a Cedric a la titularidad, mientras Abdallah esperaba el debut en el banquillo. Jardí volvió a la izquierda. El partido empezó eléctrico, con un Nàstic intenso. Los dos equipos salieron a por el gol y hubo oportunidades en los primeros minutos para todo el mundo. La más clara, una de Álex Jiménez en el minuto 8 después de una buena jugada individual de Montalvo y una centrada de Jardí. El filial groguet fue inteligente y buscó calmar el inicio activo de los grana. Y la mejor forma de hacerlo era con un gol. Con una transición rápida el Villarreal B montó una jugada perfecta para José Gaitán, que se la puso a la derecha y ajustó un chute al palo largo de Rebollo. A pesar de un buen inicio, la fragilidad defensiva volvía a condenar al equipo tarraconense. Y estuvo a punto de hacerlo otra vez en el minuto 17, después de una pérdida de pelota, cuando Ettiene tuvo uno mano a mano que definió de forma infantil.

El problema a la hora de generar ocasiones de gol del Nàstic volvió a mostrarse delante de el filial groguet. Zoilo subía su línea y ayudaba a Jardí, pero no llegaban buenas bolas a Jiménez o Cedric. El murciano se generaba ocasiones con su lucha, pero las resolvía mal. Si el partido pintaba mal, al 35’ se acabó de torcer. Una pelota dividida acabó con la expulsión de Jaume Jardí. El árbitro, después de mirar el FVS, consideró que el de Reus había levantado demasiado la pierna. Este árbitro ya expulsó Kaptoum en la primera vuelta.

La defensa del Nàstic seguía haciendo aguas. Y, con un hombre menos, todavía más. Ettiene tenía varias oportunidades para hacer el segundo de los visitantes. A falta de ideas en ataque, los de Parralo buscaban el gol en la pelota parada. Alcalá subía a rematar y generaba peligro. Sin Jardí, el medio del campo tenía que dar un paso adelante. Oscar Sanz se encargaba y buscaba con un gran chute desde fuera del área. Rubén, que firmó una gran primera parte, deshizo todos los intentos grana, mientras la afición se desesperaba. Jiménez lo buscaba, luchando contra todos los rivales. Sin embargo, otra vez, el problema de los grana es cuando tiene la pelota en los pies y lo que le cuesta generar peligro.

En la reanudación, Parralo decidió mover el equipo. Alba y Abdallah entraron por un Alcalá superado y un Cedric insulso. A Rebollo se le acumulaba el trabajo con los ataques rivales y la falta de contundencia de sus centrales. Mientras tanto, el joven atacante francés debutó con personalidad, pidiendo la pelota, superando rivales y combinando bien con Subirats. Detrás, cada vez el Nàstic dejaba más espacios y el filial groguet lo aprovechaba. En varias ocasiones estuvieron a punto de hacer el segundo. En el minuto 63, los grana se quedaron sin ninguna punta de referencia. Parralo decidió quitar del campo Álex Jiménez y que entrara Pau Martínez. Así, el andaluz buscaba aprovechar los pocos espacios que dejaba la defensa rival con atacantes móviles. Pero no conseguía su objetivo.

Rebollo seguía salvando la derrota, deteniendo un chute durísimo de Albert. En Zoilo se le notaba el poco rodaje competitivo. Pau Martínez no entró bien en el campo y no generaba peligro a la defensa rival. Abdallah, sol en punta, iba perdido. La pelota estaba más tiempo en campo tarraconense que al valenciano. Santos, que volvió a sumar minutos, robaba algunas pelotas en campo contrario y las entregaba al francés, pero este no las aprovechaba. En el minuto 75, Gaitán tuvo una ocasión clara de gol. De nuevo, Rebollo sacó una mano salvadora. El marcador era todo mérito suyo.

En ataque, nada mejoraba con el paso de los minutos. La única arma de los grana era poner pelotas en el área, pero no había nadie para rematar.