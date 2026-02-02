El Reus FC Reddis ya tiene su nuevo 'killer': Óscar Jiménez

El Reus FC Reddis ya tiene su nuevo killer. El club rojinegro ha anunciado el fichaje del delantero Óscar Jiménez, que llega procedente del SD Ejea del grupo 2 de Segunda Federación. El delantero de Barbate ha marcado 6 goles en los 18 partidos disputados esta temporada.

Ha sido una recta final de mercado difícil para el Reus. El equipo de Marc Carrasco se quedó sin referencias en ataque después de la venta de Dani Homet a un club eslovaco y la cesión de Joan Torrents en el Vilanova. Casi un mes en el cual Kenneth y Ustrell cubrían como podían la posición mientras que el club trabajaba en una incorporación. Finalmente, en el último día, ha llegado el deseado 9.

Jiménez, de 24 años, creció deportivamente en el Xerez después de empezar a jugar al equipo de su pueblo como es el Barbate. Después dio el salto al Altético Antoniano, equipo con el cual alcanzó el ascenso a Segunda RFEF y marcó 13 goles. Este hito hizo que diera el salto al filial del Córdoba e, incluso, llegó a debutar con el primer equipo cuando estaba en Primera Federación. Después volvió al Antoniano y, finalmente, empezó este año en el Ejea, demostrando que no ha perdido el olfato goleador.

Ahora, se pone a disposición del club rojinegro para reforzar el equipo en este segundo tramo de la temporada.