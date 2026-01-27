Kenneth Soler, la única luz que brilló en un día gris del Reus

El Reus FC Reddis vivió domingo uno de los partidos más grises de la temporada contra el Castellón B. Así lo reconoció el técnico Marc Carrasco, quien en rueda de prensa apuntó que fue un baño de realidad donde el equipo no estuvo acertado. Con todo, quien permitió un rayo de esperanza y fue un jugador llamado a ser importante esta segunda vuelta: Kenneth Soler.

Si el Reus, a pesar del día gris, pudo ponerse por delante en dos ocasiones fue por el acierto del vendrellense. El domingo, Soler se volvió a poner la responsabilidad de los goles en la espalda y, en su tercera titularidad, sumó un doblete. El primero rematando de ninguno una centrada en el área pequeña, mientras que el segundo fue con la decisión y calidad de un jugador experimentado en categorías superiores.

Xavi Jaime fue el asistente del primer gol y también del segundo. El capitán reusense le birló una pelota a la defensa del Castellón y cedió el mano a mano para el vendrellenc. Ante el portero, el joven jugador no dudó y, con la máxima seguridad, se colocó el cuerpo para batir al arquero del filial orejudo en el mano a mano y poner lo que significó el 2-1. Con Miquel Ustrell como socio más adelantado, Soler ha dado argumentos en una demarcación con necesidades como es la delantera rojinegra. Con la salida de Homet, el club necesita y busca activamente uno punta y, mientras tanto, Soler resuelve los problemas que puede.

El técnico rojinegro tuvo palabras para él en la rueda de prensa postpartido indicando que «lleva tres partidos de titulares y ha marcado tres goles, eso lo dice todo. Es un jugador importante y un gran fichaje del mercado de invierno».

Pendientes de las molestias

Kenneth Soler también protagonizó uno de los sustos. En el minuto 60, notó molestias y a pedir el cambio. El jugador abandonó el campo con una fuerte ovación de los suyos, pero también cojeando y con cierto aire de preocupación. Carrasco comentó en el postpartido que «es un problema muscular. No sabemos el tiempo que lo perderemos. Todavía falta ver las pruebas médicas para que indiquen el alcance».

Urgencias

La Segunda RFEF no espera a ni nadie y el Reus se prepara para el duelo en el campo del Girona B con trabajo para hacer en los despachos. Arranca la última semana del mercado de fichajes de invierno y el Reus sigue buscando a un delantero. Esta es la demarcación más difícil de suplir a mitad de la temporada, una posición que, como dijo Carrasco, «es el que quiere media España». Con nuevo delantero o sin, con Kenneth recuperado o no, Carrasco subrayó que «no me preocupa, porque domingo contra el Girona B saldremos con 11 jugadores».