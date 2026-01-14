El análisis de la victoria del Reus contra el Barça: La fuerza del bloque, el éxito del equipo

Les categorías van pasando, pero el Reus FC Reddis es exactamente lo mismo. Desde Segunda Catalana en la Segunda Federación, Marc Carrasco ha encontrado la fórmula del éxito que replica año tras año, siempre con resultados excelentes. El pasado domingo, con una goleada contra el Barça Atlètic, el técnico rojinegro demostró, una vez más que los éxitos del equipo son fruto de la fuerza del bloque.

«El sentimiento de pertenencia de los jugadores es fuerte. Todos han tenido alguna relación con el antiguo CF Reus, algunos, incluso, fueron compañeros míos. Ahora, en el vestuario siempre decimos que somos hermanos», destacó a Marc Carrasco en el postpartido. El técnico rojinegro ha confeccionado un bloque de jugadores que han crecido con el equipo con el paso de los partidos y las categorías. Algunos han acompañado desde el inicio del proyecto, otros han aterrizado este mismo curso, pero todos se han integrado en el plan de trabajo de Marc Carrasco.

El entrenador rojinegro tenía una idea clara para vencer al Barça Atlètic. Un plan de trabajo que «fue ejecutado a la perfección» por sus jugadores, según apuntó. De hecho, así fue. «Analizamos el partido de ida y encontramos las mejoras. Con un sistema de doble punta incomodaríamos la salida de la pelota y entonces sólo había que dar un paso adelante en la presión», destacó. En esta tarea, Miquel Ustrell y Kenneth Soler fueron los encargados que, en el minuto 4, ya desbarajustaron la defensa azulgrana.

Ustrell fue el principal artista del partido. El reusense ha tenido que coger más responsabilidad para cubrir los agujeros dejados por Torrents y Homet y ha dado un paso adelante. Contra el Barça, su presión y confianza generó el primer gol del partido. Además, en la salida de la segunda parte, tuvo el segundo en sus botas y, acto seguido, lo alcanzó con un cabezazo en un córner. Aunque salió con molestias físicas, Carrasco quiso subrayar el nivel mostrado por el futbolista.

VIAJE ANTES QUE DESTINO Carrasco afianzó la mentalidad «partido a partido» y pensó en el play-off

El reusense fue el principal destacado, pero no fue más que una pieza de un reloj que dio la hora sin equivocarse. La defensa de cinco hombres, un estilo interiorizado a la perfección en los hombres de Marc Carrasco, y unos carrilers que son el verdadero peligro en ataque, funcionaron como tocaba mientras que el medio del campo no se diluyó con un Sandro Toscano en línea ascendente. Todo en su lugar, para acabar completando una victoria que muestra que este equipo puede aspirar por el ascenso de categoría.

Partido a partido

En rueda de prensa, sin embargo, este objetivo no se quiere ni sentir. Marc Carrasco mantuvo, una vez más, la mentalidad de partido a partido. «Me sabe mal fulminar titulares, pero no pensamos ni en el play-off ni en rivales directos, sólo en el siguiente partido», remarcó. Carrasco fue más allá y se describió como «un amante del proceso y del camino del día a día». Esta mentalidad férrea, junto con una propuesta futbolística perfeccionada con el paso de las categorías y un vestuario entregado a la idea del técnico forma el cóctel perfecto por un proyecto que encadena ascensos y que, este año, luchará por otro.

Si una cosa ha demostrado el Reus FC Reddis es que los proyectos se tienen que forjar, se tienen que cuidar y amar, se tienen que trabajar con seguridad y no se pueden improvisar. Si el Reus está ahora en la parte alta, es un éxito que se ha ganado el bloque.