El delantero del Reus Dani Homet se marcha a Eslovaquia

El Reus FC Reddis se queda sin delanteros centro. Dani Homet, punta titular del equipo de Marc Carrasco, se marcha traspasado a Eslovaquia después de que el MSK Zilina, equipo de la primera división del país, abonara la cláusula de rescisión. De esta manera, cierra la breve etapa del punta rojinegro sumando 936 minutos en 12 partidos y anotando 3 goles, suficiente para atraer la atención de equipos europeos.

Homet aterrizó en el Reus este mercado de fichajes de verano. El punta llegó libre después de acabar contrato con el Badalona y apostó por dar el paso a la Segunda RFEF de la mano de Marc Carrasco. A la pretemporada, el delantero ya despuntó con 5 goles. A la liga, fue el killer titular marcando 3 goles en 12 partidos. Su progresión no fue más pronunciada porque se llegó a perder cuatro partidos después de lesionarse en la Copa del Rey contra la Europa.

Con este paso breve, se convirtió en el delantero estrella de los de Marc Carrasco y atrajo la atención del MSK Zilina. Ahora, el conjunto rojinegro gana un buen traspaso por un jugador que llegó gratis. Eso sí, el Reus se queda sin delantero puro, después de la marcha en forma de cesión de Joan Torrents, dejando la posición para Fran Carbia y, en el anterior partido, Miquel Ustrell como punta reconvertido. El Reus se encuentra peinando en el mercado buscando a un delantero de garantías.