Kenneth Soler ficha por el Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis se mueve pronto en el mercado de fichajes de invierno. Después de las salidas en forma de cesión de Joan Torrents i Pepo Campanera, el conjunto rojinegro se ha movido para reforzarse con el fichaje de Kenneth Soler.

El extremo y mediapunta del Vendrell llega libre después de desvincularse con el Espanyol el pasado verano. El año pasado, Soler jugó con el Real Murcia a Primera Federación, con escasa participación. En anterioridad, ha formado parte del plantel del Espanyol, con quien jugó dos temporadas a Segunda Federación, así como al DUX y el filial del Real Madrid.

Desde el conjunto rojinegro destacan que «la llegada de Kenneth supone una gran oportunidad para el club, que suma talento de categoría superior». Además, destacan el ADN rojinegro de Soler, quién se formó al fútbol base reusense.

Con la llegada de Soler, el conjunto reusense refuerza el ataque y cubre la plaza sénior liberada por Pepo Campanera. Desde el club rojinegro apuntan que «no se descartan más movimientos» los próximos días. De momento, el Reus sólo se puede reforzar con jugadores sub-23, un nuevo fichaje sénior tendría que llegar de la mano de alguna salida.