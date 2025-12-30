La exgrana Iván Moreno vuelve a los banquillos y entrenará el FC Vilafranca

Iván Moreno vuelve a los banquillos. El extécnico del Nàstic de Tarragona ha sido anunciado hoy como nuevo entrenador del FC Vilafranca de la liga Elit y, de esta manera, reanudará su tarea como primer entrenador en el club que dirigió durante nueve años.

Moreno coge el reto de alcanzar la permanencia a la categoría para un Vilafranca que, ahora mismo, se encuentra penúltimo con 13 puntos, a una de distancia con la salvación. El tarraconense dirigirá el equipo de la mano de Alex Cañas como segundo entrenador. Su estreno con partido oficial, sin embargo, no será hasta el 10 de enero en el campo del Santfeliuenc, el equipo que marca la salvación. A la liga Élite, Moreno se enfrentará contra la Pobla de Mafumet y la UE Valls, dos equipos que el técnico tarraconense conoce bien.

Iván Moreno vuelve a coger el rol de primer entrenador después de que, el pasado mes de mayo, fue destituido como segundo entrenador del Nàstic de Tarragona. Entonces, con Dani Vidal como primer entrenador, completó dos campañas donde luchó por el ascenso de la categoría, quedándose en las puertas con la dolorosa final de Málaga y dejando el equipo junto al play-off en su segunda temporada.

En el Nàstic, Iván Moreno se encargaba de las jugadas de estrategia, una herramienta que fue clave y que aportó muchos puntos al equipo grana. De hecho, sin él, el Nàstic ha sufrido en las jugadas en pelota parada y no ha sido hasta el duelo contra lo Antecarcome que el equipo no ha conseguido marcar en la salida de un córner o falta.

El Vilafranca lo ha recibido como un mito y destaca que «vuelve a casa el arquitecto del mejor Vilafranca de la historia. Arranca la segunda etapa del técnico con más partidos dirigidos en la historia del decano (315)».