Citan a declarar como investigado Joan Laporta y otros exdirectivos del Barça por estafa relacionada con el Reus

El juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigado por estafa el próximo 16 de enero al presidente del Barça, Joan Laporta, y tres cargos o excargos del club más, después de que la Audiencia de Barcelona se lo ordenara, según ha adelantado 'El Periódico' y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los otros tres investigados son el actual vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, el economista Xavier Sala i Martin, y el exdirector de TV3 y exdirector general del Barça Joan Oliver. La querellante es una mujer que en el 2016 habría invertido unos 100.000 euros en dos sociedades vinculadas a los investigados con la promesa de una rentabilidad anual elevada, del 6%, pero sólo recuperó 12.500.

Inicialmente, el juzgado no había admitido la querella, pero la Audiencia tumbó la decisión en el recurso posterior. Esta es la tercera causa abierta por supuesta estafa a inversores de las empresas Core Store, de Barcelona, y CSSB Limited, de Hong Kong, que tiene como representante legal a Joan Oliver. Representantes de las dos empresas también están citadas a declarar el 16 de enero. Todos los investigados han formado parte en algún momento de la dirección de las empresas y buscaron inversores para subir el Reus Deportiu, que Oliver había comprado, a 2.ª división A de fútbol, y para crear una academia de fútbol en un club chino.

Al principio de año el presidente del Barça ya tuvo que declarar en un procedimiento por una supuesta estafa a una familia a la cual había tocado la lotería, que invirtió 2,4 millones de euros en una operación que resultó quiebra. Laporta declaró que no tenía nada que ver con el hecho.

El año 2014, los nuevos millonarios destinaron el dinero a una filial de una empresa que Laporta administraba, cantidad que durante tres años tenía que rendir un 6% anual. La inversión o préstamo no fue devuelta. Laporta y otros responsables de las empresas estaban investigados por estafa, pero el presidente del Barça se declaraba entonces víctima de una campaña de desprestigio. La querella se interpuso en mayo del 2023 y en uno primer momento se archivó, pero la Audiencia de Barcelona obligó a reabrirla tal como lo ha hecho ahora con esta.