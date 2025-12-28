El Reus cede al delantero Joan Torrents al CF Vilanova

Joan Torrents acabará la temporada en el CF Vilanova i la Geltrú de Tercera Federación. El Reus FC Reddis ha cedido al delantero hasta el final de curso para que pueda acumular minutos de calidad después de un inicio de temporada sin mucho protagonismo.

El punta rojinegro fue uno de los jugadores claves en el ascenso a Segunda Federación del curso pasado. Torrents acumuló 12 goles en su primera temporada en la capital del Baix Camp y fue el referente y la pólvora que necesitó el club para alcanzar los objetivos. El joven jugador, sin embargo, no ha continuado este inicio de temporada con este rendimiento ascendente y, de hecho, se ha visto tapado y con poco protagonismo.

Torrents tuvo un inicio de curso difícil y, de hecho, no hizo la primera aparición sobre el césped hasta el mes de octubre contra el Andratx. El delantero tuvo que hacer su pretemporada particular y, desde entonces, ha jugado un total de 7 partidos en los cuales no ha podido estrenarse de cara a portería. Ahora, en el Vilanova, que milita en el grupo V de Tercera Federación y lucha por entrar en el play-off de ascenso, buscará recuperar su mejor versión.

Refuerzo

La salida de Joan Torrents habilita una ficha sub-23 para que el club rojinegro pueda buscar un refuerzo. Sin Torrents, los reusenses buscarán en el mercado a un joven delantero que pueda añadir pólvora y competencia a Dani Homet y Fran Carbia.