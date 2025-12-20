Les pintadas que han aparecido esta madrugada en el autobús del Nàstic de TarragonaCedida

El Nàstic de Tarragona visita este sábado el Antequera CF en El Maulí, en el primer desplazamiento a territorio malagueño desde el polémico enfrentamiento del play-off de ascenso de junio de 2024 delante del Málaga. La previa del partido, sin embargo, ha quedado marcada por actos vandálicos contra el autobús del conjunto grana, que ha aparecido con pintadas ofensivas y simbología nazi.

Los hechos han sido condenados públicamente por el Antequera CF, que se ha desvinculado de cualquier comportamiento violento o incívico y ha subrayado que estos actos no representan ni el club ni su afición.

Ahora las autoridades locales y la Guardia Civil han abierto una investigación y revisan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. De momento, no se han producido detenciones y se prevé un dispositivo de seguridad especial para evitar incidentes.