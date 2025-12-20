Jarra de agua fría para el Nàstic que cierra el 2025 sin sumar los tres puntos

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Al Nàstic no le han salido las cosas como quería en Maulí. A pesar de llegar al duelo en una buena dinámica y mostrando un cambio evidente en la manera de jugar en las últimas jornadas, el equipo grana no ha sido capaz de trasladar estas sensaciones lejos del Nou Estadi. Como visitante, los de Tarragona se han visto superados por un Antequera más contundente y han pagado caro los errores, especialmente en una primera parte que ha dejado el partido muy cuesta arriba.

El guion del partido se ha torcido muy pronto. Justo en el minuto 6, el Antequera ha golpeado primero aprovechando una gran acción individual de Siddiki por banda. Su centrada en el segundo palo la ha rematado Marcelo y Biabiany, muy atento, ha aparecido para anticiparse a Moi Delgado y hacer el 1-0. Un golpe duro para un Nàstic que intentaba tener la pelota y reaccionar, pero que ha vuelto a quedar expuesto defensivamente.

Los grana han buscado respuesta con llegadas tímidas. Baselga ha tenido el empate en una buena acción colectiva culminada con una dejada de Álex Jiménez, pero su chute se ha marchado por encima del travesaño. Siddiki, omnipresente, también ha avisado con un intento lejano antes de que llegara la segunda vez local. En el minuto 24, el delantero marroquí ha vuelto a superar Camus y ha conectado un chute potente que, después de tocar levemente al lateral, ha superado Alcover para firmar un auténtico golazo y el 2-0.

Además, el Nàstic ha tenido que lamentar la lesión de David Alba, sustituido por Enric Pujol, hecho que ha obligado a reajustar la defensa en un momento delicado del partido. Aun así, el equipo no ha dejado de buscar la portería rival. Montalvo ha probado suerte con un disparado que ha obligado Alcover a lucirse, y Álex Jiménez ha chocado de nuevo con el portero local con un chute ajustado.

La insistencia grana ha tenido premio en el minuto 40. En una acción en pelota parada, la pelota ha quedado muerta dentro del área y Álex Jiménez no ha perdonado con una gran media vuelta para recortar distancias y volver a poner el Nàstic dentro del partido. Cuando parecía que el descanso llegaría con el 2-1, otro error en la salida de pelota ha sido fatal. Siddiki se ha plantado solo ante Pujol, lo ha superado con un recorte y ha definido con sangre fría para hacer el 3-1 justo antes del paso por los vestuarios.

A la reanudación, el Nàstic ha salido decidido a buscar el milagro. Álex Jiménez ha estado a punto de hacer el segundo con un chute cruzado que ha pasado fregando el palo, y poco después el partido ha dado un giro inesperado. En el minuto 49, Antón ha visto la tarjeta roja directa por una entrada durísima sobre Mángel, dejando el Antequera con diez hombres durante toda la segunda mitad.

La superioridad numérica ha empezado a dar frutos con el paso de los minutos. El Nàstic ha cerrado el Antequera en su propio campo, moviendo la pelota con paciencia y acumulando llegadas. El premio ha llegado al minuto 64. De nuevo, una pelota suelta dentro del área ha sido aprovechada por los grana. Marcos Baselga ha recogido la esférica de espalda en portería y, con una media vuelta precisa, ha superado Alcover para hacer el 3-2 y poner el Nàstic de lleno dentro del partido.

El empuje grana ha tenido su punto álgido en los últimos minutos. Al 86’, el Nàstic ha llegado a celebrar el empate después de un chute espectacular de Juanda Fuentes que se ha colado por la escuadra, pero la euforia ha durado poco. El colegiado ha anulado el gol por una posición de fuera de juego previa, una decisión que ha encendido el banquillo y ha dejado a los tarraconenses con la miel en los labios.

El desenlace ha sido cruel para un Nàstic que, con un jugador más durante toda la segunda parte, ha empujado hasta el final y ha rozado una remontada que habría sido memorable. A pesar de la reacción, los errores de la primera mitad han acabado condenando los grana en el Maulí. Cuando parecía que el Nàstic todavía podía soñar con el empate, el Antequera ha hecho la vez definitiva en el minuto 94. Adrià Gene ha aprovechado una acción rápida en el tramo final para marcar el 4-2, sentenciando el partido y dejando un auténtico vaso de agua fría para los grana. La remontada, a pesar de los esfuerzos y el gol de Baselga, se ha quedado solo en intención, y el Nàstic marcha del Maulí con un resultado que refleja la dureza de una primera mitad que ha condicionado todo el duelo.