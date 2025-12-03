El Reus pone fin al sueño de la Copa y cae con honor (0-2)

Hasta aquí llegó el sueño del Reus FC Reddis en la Copa del Rey. Los rojinegros cayeron con honor, sin bajar los brazos en ningún momento contra un equipo de Primera División. El Reus fue más presente y dominador al primer tiempo, pero Barrenetxea y Sadiq arreglaron el día para la Real Sociedad al inicio del segundo tiempo.

El Reus salió enchufado. No podía haber más motivación después del recibimiento y un Estadi vestido de gala. En la primera acción, los reusenses alcanzaron un córner que se celebró como un triunfo. De hecho, cada duelo, y pelota dividida recibía el calor de la afición.

Sergio Francisco no salió con los titulares habituales. Sólo Sergio Gómez estuvo al once mientras que los Barrenetxea, Sadiq, Take Kubo esperaban en el banquillo. En Reus, sin embargo, no se puede ganar de cualquier manera y lo aprendieron rápidamente.

Los de Marc Carrasco salieron sin miedo. La línea de cinco habitual frenó en la Real Sociedad en seco y Xavi Jaime, recuperado para la ocasión, mantuvo la mente fría para dirigir el medio del campo. La igualdad sobre el césped se mantuvo, con ningún movimiento peligrosos en el área. De hecho, la Real Sociedad sólo tuvo uno con un centro lateral que Dani Parra se hizo gigante para parar el remado a bocajarro de Carrera.

La Real Sociedad no podía, así que el Reus aceptó la iniciativa de la mejor manera. Los rojinegros empezaron a crecer con la magia de Ricardo Vaz. El 10, con dos sotanas completó la primera aproximación al área y animó en el estadio. Los de Carrasco no se encogieron, jugaron con calma, tocando, presionando cuando tocaba y buscando la rendija entre líneas. Básicamente, jugando como lo hacen siempre a la liga.

Benito probó un centro-chute que se envenenó y casi se cuela en la portería de Marrero. La pelota fue a córner y, allí, tuvo la más clara el Reus. Xavi Jaime la puso a punto de penalti y, de la nada, apareció Alarcón para poner la pierna y rematar, pero la pelota salió por encima del travesaño. Se presentó un Reus reconocible, que no rebajó al jefe y jugó sin complejos y, de esta manera, el partido fue al descanso con el 0-0 inicial en el marcador.

Titulares al rescate

Sergio Francisco lo vio claro. Al descanso, triple cambio para mover su equipo. Los titulares salieron al rescate y Sadiq, Barrenetxea y Elustondo entraron en el terreno de juego. Dos de ellos marcaron la diferencia en la primera jugada del partido.

Ander Barrenetxea ganó la banda izquierda para poner un centro al segundo palo, Umar Sadiq peinó la pelota y Goti la cazó en el área pequeña para poner el 0-1 en el marcador.

El gol heló el Estadio Municipal por completo, pero el Reus no bajó los brazos. Ramon Folch lideraba su equipo en medio del campo. Con calma y paciencia, movía la pelota y, poco a poco, con la comodidad de la posesión, el Reus volvió a probar suerte con un tiro de Vaz demasiado flojo desde la frontal.

En el Reus le costaba generar, y más con una Real Sociedad conservadora que cerró la línea de cinco para dejar pasar los minutos. De hecho, Barrenetxea, que hacía lo que quería por la izquierda, se exilió en el lateral derecho.

En momentos fríos y sin generar, hacía falta valentía y allí apareció Pol Fernández. El central probó suerte desde el exterior del área. Un chute potente con todo el corazón que fue directo cabe en el travesaño. El tiro levantó a todo el Estadio. Les energías volvieron de golpe para una afición y equipo que no se quería rendir.

Con más corazón que piernas e ideas, el Reus buscó el empate, hasta que recibió un castigo inmerecido. Folch perdió una pelota y él mismo cometió un penal inocent en Sadiq en el último minuto del partido. El mismo Sadiq fue el ejecutor y, engañando a Dani Parra, marcó el 0-2 que acabó el partido. Un minuto después, el árbitro lo certificó y puso fin al sueño del Reus en la Copa. Los reusenses se despidieron con honor y la afición los recompensó con una ovación final.