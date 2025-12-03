Reus FC Reddis
Final: El Reus cae con honor y se despide de la Copa
Finalizado
0
2
Real Sociedad
Goti (48') Sadiq (90')
FiNAL
Se despide el Reus de la Copa del Rey con honor.
GOL de la Real Sociedad
Penalti favorable a la Real Sociedad
Pierde la pelota Folch y comete penalti en Sadiq.
Tarjeta amarilla para el Reus
La voz Pol Fernández.
Tarjeta amarilla para la Real
La ve Sadiq.
Cambio del Reus
Se marcha Recasens y entra Sardà.
¡Contraataque!
Sale disparada la Real Sociedad al contraataque. Sadiq cede a Guedes que, en la frontal, remata fuera.
¡Al travesaño!
¡Remate potente de Pol Fernández que sale potente dirección en la portería, pero se estrella en el travesaño! ¡Se enciende el Municipal!
Cambio de la Real Sociedad
Entra Guedes por Odriorzola.
Tarjeta amarilla para la Real
La ve Barrenetxea para protestar.
Cambios del Reus
Entra Serrano y Fran Carbia y marcha Ustrell y Ricardo Vaz.
Lo prueba Vaz
Recorta dos veces a la frontal y busca el chute, pero la definición no ha estado buena.
Cambio de la Real Sociedad
Se Marcha Carrera y entra Gorrotxa.
Vuelve el Reus
Pelota para el Reus, que busca el empate sin complejos.
Doble cambio del Reus
Entra a Pol Fernández y Dani Homet por Benito y Xavi Jaime.
No baja los brazos el Reus
Ricardo Vaz lo coge dentro del área y busca a un compañero en segunda línea, pero la defensa de la Real la saca.
Los titulares lo hacen
Barrenetxea gana la banda y pone el centro. Umaq Sadiq la peina y Goti caza la pelota perdida para poner el 0-1.
Gol de la Real Sociedad
La Real saca titulares al inicio del segundo tiempo
Barrenetxea, Sadiq y Elustondo han entrado por Zakharian, Sergio Gómez y Beitia.
Descanso
Aguanta el Reus y planta cara. Más Reus que Real Sociedad al primer tiempo.
¡Casals!
Intercepta Casals un tiro de Benito, pero Marrero atrapa.
Reus reconocible
Valiente, tocando y, en definitiva, jugando como siempre el Reus. No hay miedo.
Tarjeta amarilla para la Real
La ve Marín.
¡Lo ha tenido Alarcón!
Córner que pone a Jaime a punto de penalti. ¡Sale de la nada Alarcón para poner la pierna, pero el chute forzado sale fuera!
¡Se envenena!
Centro-chute de Benito que rebota y casi se cuela en la portería.
¡Para Parra!
Centro lateral en el primer palo que remata Carrera a bocajarro, pero Dani Parra se hace gigante y evita el gol.
Pocos movimientos
Partido controlado del Reus. Sin peligro en cabeza de las áreas.
Alarcón controla
Pelota en profundidad para el delantero Carrera que Alarcón para a la perfección.
Magia de Vaz
El 10 del Reus sale de la presión con dos caños y el ataque acaba en el área rival, pero sin peligro.
No será fácil
Centro lateral que saca la defensa del Reus.
Momento de la Real
Toca y controla un conjunto visitante que quiere imponer su talento. Pero el Reus no se encoge.
Tarjeta amarilla para el banquillo del Reus
La ve Marc Carrasco para protestar. Se cabrea el estadio.
La Real Sociedad quiere entrar al partido
El Reus ha salido enchufado y domina la posesión, pero la Real, poco a poco, va creciendo.
Falta para el Reus. Centro asegurado
Falla Marrero en la salida de la pelota y la Real hace falta cuando el Reus sale disparado. Centro de Casals demasiado pasado que acaba a manos del portero.
Primer córner y euforia
Centro en el segundo palo, pero el remado sale fuera. La afición del Reus lo da todo.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Reus.
El Reus con todo
Línea de cinco habitual de Marc Carrasco con la aparición sorprendida de Xavi Jaime a la titularidad. El capitán tiene molestias, pero este no es un partido para reservarse, es un partido para hacer historia y más para un jugador que ha crecido con el proyecto desde Segunda Catalana.
Se reserva las estrellas la Real Sociedad
Pocos titulares habituales al once de Sergio Francisco. Sólo Sergio Gómez es habitual como titular. Los grandes peligros están en el banquillo con Barrenetxea, Take Kubo i Umaq Sadiq entre otros.
Recibimiento como nunca de la afición del Reus
Como unos héroes han llegado los jugadores del Reus al Estadio.
Banquillo del Reus
Pepo Campanera (ps), Marc Grau, Josep Ramon Sardà, Fran Carbia, Raul Ronda, Aitor Serrano, Joan Torrents, Dani Homet, Raul Melo, Pol Fernández y Pacheco (ps)
Once del Reus FC Reddis
Dani Parra (P), Alberto Benito, Pol Fernández, Lluis Recasens, Andy Alarcón, Sergi Casals, Xavi Jaime, Sandro Toscano, Ramon Folch, Miquel Ustrell y Ricardo Vaz.
Banquillo visitante lleno de talento
Remiro (ps), Fraga (ps), Gorrotxa, Aritz, Barrenetxea, Guedes, Take Kubo, Sadiq, Carlos Soler, Brais Méndez y Carbonell.
Once de la Real Sociedad con reservas
Marrero (P), Sergio Gómez, Jon Martín, Luken Beitia, Odriorzola, Ahien, Marín, Zakharyan, Turrientes, Goti y Carrera.
¡El partido de Copa del Rey está a punto de empezar!
Empieza la noche mágica, empieza la Copa del Rey. Bien, para los aficionados del Estadi Municipal ya hace horas que se sale. El Reus FC Reddis tiene una cita con la historia. David contra Goliat. Reus contra una Real Sociedad que viene con todo.