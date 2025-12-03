Final: El Reus cae con honor y se despide de la Copa

El Estadio Municipal antes del partido.Diari Més

90' FiNAL 22:54 03/12/2025 22:54 03/12/2025 Se despide el Reus de la Copa del Rey con honor.

90' GOL de la Real Sociedad 22:53 03/12/2025 22:53 03/12/2025

90' Penalti favorable a la Real Sociedad 22:51 03/12/2025 22:53 03/12/2025 Pierde la pelota Folch y comete penalti en Sadiq.

87' Tarjeta amarilla para el Reus 22:47 03/12/2025 22:53 03/12/2025 La voz Pol Fernández.

85' Tarjeta amarilla para la Real 22:45 03/12/2025 22:45 03/12/2025 La ve Sadiq.

83' Cambio del Reus 22:43 03/12/2025 22:43 03/12/2025 Se marcha Recasens y entra Sardà.

81' ¡Contraataque! 22:42 03/12/2025 22:42 03/12/2025 Sale disparada la Real Sociedad al contraataque. Sadiq cede a Guedes que, en la frontal, remata fuera.

80' ¡A l travesaño! 22:41 03/12/2025 22:41 03/12/2025 ¡Remate potente de Pol Fernández que sale potente dirección en la portería, pero se estrella en el travesaño! ¡Se enciende el Municipal!

75' Cambio de la Real Sociedad 22:36 03/12/2025 22:36 03/12/2025 Entra Guedes por Odriorzola.

70' Tarjeta amarilla para la Real 22:32 03/12/2025 22:32 03/12/2025 La ve Barrenetxea para protestar.

68' Cambios del Reus 22:30 03/12/2025 22:30 03/12/2025 Entra Serrano y Fran Carbia y marcha Ustrell y Ricardo Vaz.

67' Lo prueba Vaz 22:28 03/12/2025 22:28 03/12/2025 Recorta dos veces a la frontal y busca el chute, pero la definición no ha estado buena.

64' Cambio de la Real Sociedad 22:24 03/12/2025 22:24 03/12/2025 Se Marcha Carrera y entra Gorrotxa.

63' Vuelve el Reus 22:23 03/12/2025 22:23 03/12/2025 Pelota para el Reus, que busca el empate sin complejos.

57' Doble cambio del Reus 22:18 03/12/2025 22:18 03/12/2025 Entra a Pol Fernández y Dani Homet por Benito y Xavi Jaime.

53' No baja los brazos el Reus 22:14 03/12/2025 22:14 03/12/2025 Ricardo Vaz lo coge dentro del área y busca a un compañero en segunda línea, pero la defensa de la Real la saca.

48' Los titulares lo hacen 22:10 03/12/2025 22:10 03/12/2025 Barrenetxea gana la banda y pone el centro. Umaq Sadiq la peina y Goti caza la pelota perdida para poner el 0-1.

48' Gol de la Real Sociedad 22:08 03/12/2025 22:08 03/12/2025

46' La Real saca titulares al inicio del segundo tiempo 22:06 03/12/2025 22:06 03/12/2025 Barrenetxea, Sadiq y Elustondo han entrado por Zakharian, Sergio Gómez y Beitia.

45' Descanso 21:49 03/12/2025 21:49 03/12/2025 Aguanta el Reus y planta cara. Más Reus que Real Sociedad al primer tiempo.

44' ¡Casals! 21:48 03/12/2025 21:48 03/12/2025 Intercepta Casals un tiro de Benito, pero Marrero atrapa.

43' Reus reconocible 21:47 03/12/2025 21:47 03/12/2025 Valiente, tocando y, en definitiva, jugando como siempre el Reus. No hay miedo.

43'' Tarjeta amarilla para la Real 21:46 03/12/2025 21:46 03/12/2025 La ve Marín.

38' ¡Lo ha tenido Alarcón ! 21:40 03/12/2025 21:40 03/12/2025 Córner que pone a Jaime a punto de penalti. ¡Sale de la nada Alarcón para poner la pierna, pero el chute forzado sale fuera!

37' ¡Se envenena! 21:39 03/12/2025 21:39 03/12/2025 Centro-chute de Benito que rebota y casi se cuela en la portería.

35' ¡Para Parra! 21:37 03/12/2025 21:37 03/12/2025 Centro lateral en el primer palo que remata Carrera a bocajarro, pero Dani Parra se hace gigante y evita el gol.

30' Pocos movimientos 21:33 03/12/2025 21:33 03/12/2025 Partido controlado del Reus. Sin peligro en cabeza de las áreas.

28' Alarcón controla 21:30 03/12/2025 21:30 03/12/2025 Pelota en profundidad para el delantero Carrera que Alarcón para a la perfección.

26' Magia de Vaz 21:29 03/12/2025 21:29 03/12/2025 El 10 del Reus sale de la presión con dos caños y el ataque acaba en el área rival, pero sin peligro.

19' No será fácil 21:22 03/12/2025 21:22 03/12/2025 Centro lateral que saca la defensa del Reus.

15' Momento de la Real 21:17 03/12/2025 21:17 03/12/2025 Toca y controla un conjunto visitante que quiere imponer su talento. Pero el Reus no se encoge.

11' Tarjeta amarilla para el banquillo del Reus 21:11 03/12/2025 21:11 03/12/2025 La ve Marc Carrasco para protestar. Se cabrea el estadio.

10' La Real Sociedad quiere entrar al partido 21:10 03/12/2025 21:10 03/12/2025 El Reus ha salido enchufado y domina la posesión, pero la Real, poco a poco, va creciendo.

4' Falta para el Reus . Centro asegurado 21:07 03/12/2025 21:07 03/12/2025 Falla Marrero en la salida de la pelota y la Real hace falta cuando el Reus sale disparado. Centro de Casals demasiado pasado que acaba a manos del portero.

2' Primer córner y euforia 21:06 03/12/2025 21:06 03/12/2025 Centro en el segundo palo, pero el remado sale fuera. La afición del Reus lo da todo.

1' ¡Empieza el partido! 20:37 03/12/2025 20:37 03/12/2025 Mueve la pelota el Reus.

El Reus con todo 20:35 03/12/2025 20:35 03/12/2025 Línea de cinco habitual de Marc Carrasco con la aparición sorprendida de Xavi Jaime a la titularidad. El capitán tiene molestias, pero este no es un partido para reservarse, es un partido para hacer historia y más para un jugador que ha crecido con el proyecto desde Segunda Catalana.

Se reserva las estrellas la Real Sociedad 20:34 03/12/2025 20:34 03/12/2025 Pocos titulares habituales al once de Sergio Francisco. Sólo Sergio Gómez es habitual como titular. Los grandes peligros están en el banquillo con Barrenetxea, Take Kubo i Umaq Sadiq entre otros.

Recibimiento como nunca de la afición del Reus 20:29 03/12/2025 20:29 03/12/2025 Como unos héroes han llegado los jugadores del Reus al Estadio.

Banquillo del Reus 20:27 03/12/2025 20:27 03/12/2025 Pepo Campanera (ps), Marc Grau, Josep Ramon Sardà, Fran Carbia, Raul Ronda, Aitor Serrano, Joan Torrents, Dani Homet, Raul Melo, Pol Fernández y Pacheco (ps)

Once del Reus FC Reddis 20:25 03/12/2025 20:25 03/12/2025 Dani Parra (P), Alberto Benito, Pol Fernández, Lluis Recasens, Andy Alarcón, Sergi Casals, Xavi Jaime, Sandro Toscano, Ramon Folch, Miquel Ustrell y Ricardo Vaz.

Banquillo visitante lleno de talento 20:23 03/12/2025 20:23 03/12/2025 Remiro (ps), Fraga (ps), Gorrotxa, Aritz, Barrenetxea, Guedes, Take Kubo, Sadiq, Carlos Soler, Brais Méndez y Carbonell.

Once de la Real Sociedad con reservas 20:20 03/12/2025 20:20 03/12/2025 Marrero (P), Sergio Gómez, Jon Martín, Luken Beitia, Odriorzola, Ahien, Marín, Zakharyan, Turrientes, Goti y Carrera.