El Reus evita pensar en la Copa y se centra en los tres puntos en la liga

El Reus FC Reddis tiene en una semana uno de los partidos más importantes de la temporada contra la Real Sociedad en la Copa del Rey. Jugar contra un Primera División atrae todas las miradas y más cuando el Estadio Municipal se vestirá de gala llenándose. Antes, sin embargo, toca jugar el encuentro más crucial del curso en el campo del colista, el Porreres.

«Ahora mismo la Copa del Rey me queda muy lejos. Sólo pienso en el partido contra el Porreres, en cómo lo tengo que preparar para ganarlo», destacaba el técnico Marc Carrasco en el postpartido contra el Barbastro. Desde el inicio de la escalada en Segunda Federación, ascenso tras ascenso, no se ha podido sacar al técnico rojinegro otro objetivo que no fuera ganar el siguiente partido. Carrasco ha impregnado la mentalidad férrea de partido a partido en su grupo durante años como una de las claves de su éxito. Esta fórmula ha funcionado a la perfección y, ahora, tiene la prueba de fuego ideal.

Más allá de los cantos de sirenas de la Copa del Rey, el Reus sí que tiene un duelo clave en la liga. Después de las derrotas contra el Porreres y el SD Ibiza, los rojinegros volvieron a sumar en casa con un empate contra el Barbastro. Aquel partido, sin embargo, fue difícil de tragarse tanto para los aficionados como para el equipo reusense, que busca volver a sumar de tres para cortar la dinámica negativa de resultados en seco. Para hacerlo, tendrán que vencer al Porreres, el colista de la categoría, este domingo.

El conjunto balear se estrena en la categoría y, aunque ser el farolillo rojo parece que sea fácil de batir, sólo dos equipos han sumado los tres puntos en Ses Forques. El más reciente fue el Castellón B y, el otro, el Barbastro. Rivales de más entidad, como la UE Sant Andreu, acabaron pecando el exceso de confianza con una derrota.

La necesidad también es un factor clave para un conjunto balear que ha partido cambios. Hace un mes, Jaume Mut entró al banquillo para sustituir a Miquel Soler en una rueda de prensa de presentación donde el presidente balear insistía en alcanzar algo más que salvarse.

Recuperar efectivos

El Reus también respira porque recupera pólvora. Dani Homet y Ricardo Vaz son las novedades de un equipo que empieza a ver la luz después de sufrir una crisis de bajas. El portugués vuelve a estar disponible después de cumplir su partido de sanción, mientras que Homet lo hace un mes después de sufrir una lesión contra la Europa en la Copa del Rey. Los rojinegros recuperan dos soldados en el ataque que darán más descanso en una demarcación que ha sido especialmente afectada.

En la enfermería todavía hay jugadores, Xavi Molina y Xavi Jaime continúan su proceso de recuperación mientras que Marc Carrasco se prepara para suplir las bajas con la versatilidad de sus jugadores.

De momento, el Reus mantiene la concentración para volver al camino de la victoria el domingo a las 12 horas. Después ya habrá tiempo para empezar a soñar con la Copa.