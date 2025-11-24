La Liga Genuine llena Salou de fútbol y valores en su octava edición

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La primera fase de La Liga Genuine se ha celebrado este fin de semana con el Nàstic de Tarragona como club anfitrión en el Mediterranean Sports Hub (Fútbol Salou Sports Centre). Durante estos días se disputaron 75 partidos en 8 campos de juego con más de 1.000 futbolistas y técnicos llegados de más de 30 provincias de 15 comunidades autónomas.

Los equipos están divididos en tres grupos de competición esta temporada, compitiendo tanto en clasificaciones deportivas como de Fair Play LALIGA. El lema de la competición es «compartir antes que competir».

La segunda fase se celebrará Paterna (Valencia) y en Cádiz 31 enero-1 febrero 2026, la tercera fase: Vila-real (5-6 abril) y Burgos (10-11 mayo) + Granada (25-26 abril) y la 4.ª fase la Gran Final será en Bilbao. Es un proyecto pionero en inclusión social en el mundo del fútbol, impulsado por LaLiga, a través de su Fundación.