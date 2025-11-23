El Reus FC Reddis cae en la trampa del Barbastro y suma un punto amargo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis se ha conformado hoy con un empate amargo contra el Barbastro. El conjunto roig-i-negre ha caído en la trampa de los aragoneses y vivió un duelo que parecía escrito por un guionista del equipo rival: muchos choques, faltas, poco juego y ocasiones. Con todo, los de Marc Carrasco han podido ganar y perder porque en los últimos cinco minutos del partido Aitor Serrano ha errado uno mano a mano ante Troya y Aarón Fernández ha fallado una idéntica.

Los reusenses se han encontrado un Barbastro preparado para la batalla. El conjunto aragonés, luchando por la salvación, ha excavado sus trincheras con una defensa de cinco y otra línea en medio del campo para impedir ningún avance rival.

El resultado del choque de iniciativas ha acabado con un dominio inicial de los aragoneses. Con la pelota, el Barbastro han mostrado sus carencias. Ha acumulado la posesión y las pasadas, sí, pero no tenía ideas para progresar hacia la portería de Pacheco. El Reus, en cambio, poco a poco las ha tenido y todas las ocasiones han llegado por la banda|lado derecha. Alberto Benito ha vuelto con fuerza y, de la mano de Fran Carbia, ha encontrado las únicas rendijas posibles en el muro visitante. Todo lo que fuera fútbol previsible y pelotas en largo era comodidad para el Barbastro, así que la forma de hacer daño ha sido encontrar la espalda del rival. Así ha llegado la jugada más clara de la primera mitad. Fran Carbia ha hecho valer su velocidad y picardía para cazar una pelota filtrada dentro del área, pero no ha sido preciso en el remado y Troya lo ha desviado.

El partido ha muerto con el marcador igualado al descanso y se arrancó una cuenta atrás sobre los encarnado-y-negros. Lo que esperaba a la segunda mitad era un juego más difícil de digerir para el espectador. El Barbastro sabía que el cronómetro jugaba a su favor y, arañando minutos en cada jugada y sumando contundencia en los duelos, consiguió su objetivo: impacientar a la afición del Estadio Municipal y también a los jugadores.

La precipitación vino de la mano de la imprecisión y las pasadas en largo. Cada pelota rifada en el aire era una pequeña victoria para un Barbastro que estaba bien cómodo contra un Reus que había dado más de un paso atrás. Entonces se notó los efectos secundarios de la crisis de lesiones. Los jugadores perdían energía, pero no había muchas alternativas al banquillo.

En los últimos cinco minutos se enchufó el partido. Después de un fútbol con un ritmo bajo, los dos equipos tuvieron una ocasión clara para llevarse el duelo. Aitor Serrano pescó una pelota para plantarse solo delante de Troya, pero el delantero erró en la definición y la pelota se estrelló en el portero. Por la parte del Barbastro, Aarón Fernández ganó la espalda de la defensa reusense y, en el suyo mano a mano, fue Pacheco quien la desvió en córner. No hubo tiempo para más y el duelo acabó con un 0-0 que parecía dictado desde que el árbitro silbó el inicio.