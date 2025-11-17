Beto Company tiene nuevo equipo y será rival del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Beto Company ya tiene nuevo equipo y será rival del Nàstic de Tarragona esta temporada. El de Valls ha fichado oficialmente por el Hércules d'Alicante y toma el relevo de Rubén Torrecilla, que fue despedido este lunes después de la derrota contra el Eldense.

El baile de banquillos de la Primera Federación ya ha empezado y, como el Nàstic, el equipo alicantino también ha apostado por sangre nueva para poder alcanzar el ascenso de categoría. El Hércules es uno de los equipos llamados a luchar por la parte alta de la clasificación y, durante este curso, nunca ha llegado a tocar la zona de play-off, más bien ha luchado por salir del descenso. El último fin de semana cayeron por 2-0 contra un Eldense que jugaba con un hombre menos, hecho que condenado a Torrecilla.

El de Valls Beto Company llega ahora con el mismo objetivo que la temporada pasada a la Andorra. Entonces empezó como segundo entrenador de Ferran Costa, pero, después de que este fuera destituido, lo sustituyó como entrenador interino, hasta que convenció a Gerard Piqué para dar el salto definitivo como primer entrenador.

Con Company en el banquillo, la Andorra creció y evolucionó hasta convertirse en uno de los equipos más temibles de la categoría. De hecho, en caso de haberse alargado un poco más la liga, habría acabado en primera posición. Con todo, el equipo de Beto alcanzó el ascenso mediante el play-off, dejando fuera en Ibiza y Ponferradina en la primera experiencia como primer entrenador.

El ascenso, sin embargo, no fue suficiente para que la Andorra lo renovara a la próxima temporada y, hasta ahora, ha estado sin equipo. Ahora, tiene la oportunidad de mostrarse de nuevo en el banquillo del Hércules. De hecho, el equipo alicantino es el próximo rival del Nàstic en el Nou Estadi, el 30 de noviembre a las 16 horas. Además, también será el último rival de la liga, en una última jornada en el Rico Pérez que en punta a ser toda una final.