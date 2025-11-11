La Real Sociedad, próximo rival del Reus en la Copa del Rey

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La Real Sociedad será el próximo rival del Reus FC Reddis en la Copa del Rey. El equipo de Marc Carrasco se iba a enfrentar contra un equipo de Primera División y el premio ha sido grande con la llegada de uno de los históricos de la categoría. El club vasco visitará el Estadi Municipal entre el 2 y 4 de diciembre con una hora por confirmar.

Fiesta grande en Reus con la llegada de un equipo mayúsculo, todo un reto y premio para los rojinegros. El jugador más destacado de los vascos es el goleador de la selección española Mikel Oyarzabal, pero también cuentan con jugadores destacados como Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea, el portero Álex Remiro y el defensor Igor Zubeldia.

Al ser equipo de inferior categoría, el duelo se disputará en el Estadi Municipal a partido único y el objetivo de los reusenses no es otro que alargar el sueño batiendo en todo uno Primera División, de la misma manera que ya lo hicieron contra la Europa.

La gesta conseguida a los penaltis les permitió la entrada en la segunda ronda de la Copa del Rey. Ahora, en caso de pasar contra la Real Sociedad, accederán a los decimosextos de final donde esperan el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club.