La lista de los quebraderos de cabeza: el Reus FCR pierde a seis jugadores entre lesiones y sanciones

Si de una cosa se lamentó el técnico del Reus Marc Carrasco más de que la derrota contra el Poblense fue la expulsión final de Miquel Ustrell. El conjunto rojinegro perdió el liderato, aunque en estas alturas es más que anecdótico. Lo que sí que trae más de un quebradero de cabeza es, que, sumando lesiones y sanciones, Carrasco perderá a seis hombres de cara al duelo de este fin de semana en el campo del Ibiza Islas Pitiusas.

Al final del duelo contra el Poblense, la tensión vivida durante el partido se desató en forma de una tangana que salió con Miquel Ustrell expulsado. «Estas son las situaciones que tenemos que evitar. Sé que en el campo la frustración te invade y es incontrolable, pero en la situación actual nos hace mucho daño», destacó en el postpartido Marc Carrasco. A pesar del baile de tarjetas, el acta arbitral sólo castiga con la expulsión a un jugador rojinegro, pero para el próximo partido Carrasco también pierde otro. Andy Alarcón vio la quinta tarjeta amarilla y tampoco estará disponible para este fin de semana.

Estas dos bajas se suman a la lista de los quebraderos de cabeza de Marc Carrasco que también ve cómo esta temporada no termina en la enfermería. Xavi Molina hace más de un mes que está fuera de combate y parece que se alargará unos cuantos más, mientras que Dani Homet también está en el proceso de recuperación de una lesión que sufrió en la Copa del Rey. A la lista se suman dos jugadores que son una incógnita. Tanto Fran Carbia como Alberto Benito se perdieron el duelo del último fin de semana por molestias y también son duda de cara al duelo del domingo.

En defensa, el Reus ha mostrado sus alternativas con Pol Fernández Serra y Pol Fernández Morales dando apoyo en uno Lluis Recasens que ha dado un paso adelante. En ataque, sin embargo, se nota más la ausencia de los puntas dejando a Joan Torrents como lo único disponible y Aitor Serrano como el único recurso.

Ante la adversidad, Marc Carrasco se mantuvo firme. «Preparar el partido contra el Ibiza será difícil, pero estoy convencido de que nos levantaremos», apuntó. Además, añadió que «desgaste y bajas tienen todos los equipos de la categoría, no es ninguna excusa».

Este fin de semana el conjunto rojinegro volverá a la liga para enfrentarse al Ibiza Islas Pitiusas, pero al horizonte se presenta un calendario exigente con partidos intersemanales. El próximo miércoles, el Reus tendrá que jugar la Copa Cataluña contra el NSA Camp Joliu de Primera Catalana, un partido más para cargar las piernas del plantel reusense. «Primero pensamos en el Ibiza y después en la Copa Catalunya. Aunque puedo decir que quizás doy entrada a jugadores del juvenil que están entrenando con nosotros y pienso que se lo merecen. Eso sí, primero toca el Ibiza».