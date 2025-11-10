El Reus jugará contra un Primera en la Copa del Rey

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis ya sabe cuáles son sus posibles rivales en la segunda ronda de la Copa del Rey y muy seguro que al Estadi Municipal de Reus jugará un equipo de Primera División. La Real Federación Española de Fútbol ha mostrado los dos grupos de proximidad geográfica que limitarán el sorteo que tendrá lugar mañana a las 13 horas y en el Reus sólo puede enfrentarse contra la élite.

Concretamente, el Reus está en el grupo 1, encuadrado con los grupos del norte. En este grupo está el campeón de la Copa Federación, el Ourense y el Portugalete de Tercera Federación, que tienen prioridad en el sorteo. Posteriormente, hay cinco equipos de Segunda Federación: el Ebro, la UE Sant Andreu, el Atlètic Balears, el Numància y el Reus FC Reddis. Estos se enfrentarán contra los rivales de máxima categoría, los de Primera División y, casualmente, hay siete equipos de la élite del fútbol español en el bombo, hecho que hace que, obligatoriamente, uno de ellos visite el Estadio Municipal del 2 al 4 de diciembre.

Los posibles rivales del Reus son: el RCD Espanyol, Girona FC, RCD Mallorca, CA Osasuna, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Celta de Vigo, todos rivales del norte de la península. Por otra parte, los andaluces, valencianos y madrileños están en el grupo del sur.

El Reus, al ser equipo de inferior categoría, jugará como local contra uno de estos grandes equipos. En la primera ronda, los encarnado-y-negros ya consiguieron la gesta eliminando a los penaltis en la Europa de Primera Federación.

Sea como sea, el rival del Reus se sabrá este martes a partir de las 13 horas cuándo se hace el sorteo oficial en la Ciudad del Fútbol.