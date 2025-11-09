El Reus tropieza contra la fuerza del Poblense (1-2)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La pelota parada manda. El Poblense asaltó el Estadi Municipal para vencer en el Reus FC Reddis con su especialidad. El conjunto rojinegro acabó reaccionando a un inicio gris y con errores, pero no pudieron corregir un tramo final de la primera parte e inicio de la segunda contra un equipo mallorquín que se defendió con todo.

Era el duelo esperado de la jornada. Primero contra segundo clasificado. En este choque de estilos, el equipo malloquí avisó de su especialidad muy pronto: las jugadas en pelota parada. Con la pelota en la esquina, todos los jugadores del Poblense se situaron fuera del área ante una atónita defensa rojinegro que buscaba cerrar la zona. Con la pelota en el aire, todos los de amarillo entraron de golpe para peinar en el primer palo y servir una ocasión al delantero Penyafort que no aprovechó.

El Reus salió adelante bien del susto. Los de Carrasco alcanzó el dominio de la pelota contra un equipo mallorquín que tampoco quería presionar más del necesario.

La primera del Reus no tardó en llegar. Ramon Folch se peleó con su marca en un córner y ganó la partida cazando el centro con el pie. El portero del Poblense, Zapater, estuvo atento y se lanzó como un gato para parar la ocasión.

Los dos equipos se igualaron y el partido parecía que colgaba de un hilo. El Reus dominaba, pero era incapaz de progresar en la zona de tres cuartos y un Poblense que generaba, sobre todo en pelota parada.

Cuando parecía que el partido iba a morir al descanso con el empate al marcador, unas manos de Casals brindaron una última ocasión al Poblense. Falta lateral y oportunidad de mostrar la especialidad en pelota parada. El centro hacia el primer palo y allí entró como un camión Payeras para rematar contra el palo y marcar el 0-1.

A la reanudación el Reus salió frío. En la primera jugada, el Poblense volvió a quedarse a un palmo en una pelota parada- Acto seguido, una centrada lateral la empujó la defensa reusense hacia el fondo de la red para hacer la herida mayor.

Les cosas no salían, y sea por un traspiés o por pérdidas innecesarias, parecía que estaba más cerca el 0-3 que la remontada. Pero Marc Carrasco lo arregló.

El técnico movió el banquillo y, con los minutos, el equipo mejoró. La necesidad rojinegra se impuso y el Estadio estuvo con ellos. Poco a poco, el peligro se incrementaba en el área visitante, hasta que llegó el premio. Ricardo Vaz cazó una centrada lateral por marcar el 1-2. El linier anuló la diana en primera instancia, pero el árbitro corrigió la decisión para dar un gol que dio alas al equipo.

El Estadi Municipal enloqueció y el equipo creció con ellos. Hasta el último minuto, el Reus arrinconó en el Poblense. Esta vez el premio no llegó, pero la afición salió orgullosa de un equipo que luchó hasta que el partido murió.