El Reus, de la épica y la euforia de la celebración al trabajo pensando en el domingo

El Reus FC Reddis no tiene mucho tiempo para la euforia. El conjunto de Marc Carrasco superó el miércoles al Europa en un partido épico en el Estadio Municipal, pero el fútbol no espera y los rojinegros ya se preparan para recibir el domingo a uno de los punteros de la categoría: el Atlético Baleares.

El duelo de Copa fue un ejercicio de resiliencia, desgaste y orgullo por parte de los rojinegros. Los de Marc Carrasco tenían en frentea un rival exigente y establecieron un plan de partido adecuado para hacer daño y aguantar las estocadas visitantes.

La atención estaba principalmente en la parcela defensiva, Pol Fernández Serra, Pol Fernández y Lluis Recasens hicieron olvidar las ausencias de Xavi Molina y Andy Alarcón con las ayudas de los laterales y también de una línea de control en medio del campo Sandro Toscano y Ramon Folch.

La contención fue adecuada, a pesar de acabar filtrándose ocasiones por la insistencia del Europa. La magia del ataque era para los de siempre y Aitor Serrano y Ricardo Vaz se hicieron notar en la acción del primer gol. La batalla de trincheras empezó a partir de allí, con un Reus resistiendo sin conceder y aprovechando los contragolpes para generar peligro.

Con el Europa volcado en ataque y alcanzando el empate a cinco minutos del final, el Reus no se rindió y se adelantó en la prórroga y logró el pase en los penaltis. Un partido eterno que también lo fue para los jugadores. Xavi Jaime se desgastó corriendo en la presión y en los duelos durante todo el encuentro y, en la segunda parte de la prórroga, estaba sin gasolina, de la misma manera del resto del equipo que tiró de corazón para defenderse.

El premio será enfrentarse en la segunda ronda contra un equipo de Primera División, además de los 32.000 euros que proporciona la Real Federación Española para el ganador.

Vuelve la liga

Con la épica conseguida y la celebración eufórica con los suyos, Marc Carrasco empieza a preparar el duelo contra el Atlético Baleares con la tarea de gestionar un plantel que se desgastó al completo el miércoles. En frente tendrá a un rival que también tiene las piernas cansadas por la Copa del Rey.

El conjunto balear se enfrentó ayer al Nàstic de Tarragona y, tres días después, visitará el campo reusense en liga. Los dos equipos tienen que cambiar el chip, de la épica y la ilusión de una competición como la Copa del Rey, al trabajo y la constancia de una liga en la que los dos equipos son rivales en el play-off de ascenso.

El conjunto reusense continuará con las bajas de Alarcón, Molina y Alberto Benito, pero recuperará a Ustrell, que tuvo minutos contra el Europa. Quien se ha ganado la batalla en la portería es Pacheco, después de parar los dos penaltis es el héroe del equipo y se ha asegurado la continuidad.