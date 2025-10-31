El Reus ya conoce la sanción de la RFEF por el lanzamiento de objetos en la Copa del Rey

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El duelo de Copa del Rey entre el Reus FC Reddis y el Europa se alargó mucho más de lo esperado. Prórroga y, finalmente, los penaltis decidieron la fortuna rojinegra bajo la lluvia, pero esta última tanda también fue inusual, porque se inició y acabó en dos porterías diferentes y fue suspendida durante diez minutos.

Todo empezó en el minuto 109 de la primera parte de la prórroga. Jordi Cano marcó el gol del empate delEuropa y el banquillo visitante celebró con euforia una diana que alargaba el partido a los penaltis. Entonces, el acta arbitral de Federico Sáiz Villares recogió las incidencias apuntando que «después del gol del Europa, lanzaron desde la grada justo detrás del banquillo visitante, una botella de agua de 33cl con tapón y medio llena, no llegando a impactar en ninguna persona. En aquella zona se ubicaban espectadores del Reus FC Reddis, identificados por su indumentaria».

Entonces, el árbitro paró el encuentro durante dos minutos hasta que la megafonía avisó en dos ocasiones a la afición para que no lanzaran nada en el terreno de juego. De hecho, jugadores del Europa, con Álex Cano al frente, intentaron bajar la tensión pidiendo disculpas y tranquilidad.

En la tanda de penaltis llegó la discordia. Estos tenían lugar en el lateral donde se ubicaban un grupo de aficionados del Reus y, después del tercer penalti que Ghailan erró, el árbitro detuvo el juego nuevamente. «Mi asistente me comunicó que, desde la portería donde se estaban efectuando los penaltis, se lanzó al terreno de juego dos latas de 33cl, una llena y la otra vacía en el terreno de juego. Además, también se lanzó un mazo de un bombo, sin impactar en ninguna persona».

El árbitro aplicó entonces el segundo paso del protocolo de lanzamiento de objetos, suspendiendo el partido durante diez minutos y enviando a los dos equipos a los vestuarios.

La megafonía volvió a avisar para cesar el lanzamiento de objetos y, después de diez minutos de espera, los dos equipos volvieron al terreno de juego, pero dirigiéndose a una portería diferente. «Nos reunimos con capitanes y delegados para informar de que, por motivos de seguridad, se cambiaría la portería en la que se estaban realizando los lanzamientos de la tanda de penaltis. Los dos capitanes y delegados estuvieron conformes», rezaba el acta.

Ahora, la RFEF ya ha comunicado cuál será la sanción que recibirá el club para el próximo partido de Copa. Concretamente, se trata de una multa y la clausura de la grada donde se produjeron los lanzamientos de objetos. Además, ha advertido al club reusense que, en caso de volver a producirse un caso similar, la sanción podría suponer la clausura total del estadio.