Suspensión del partido y polémica: la tanda de penaltis interminable del Reus-Europa

El duelo de Copa del Rey entre el Reus FC Reddis y la Europa se alargó mucho más del esperado. Prórroga y, finalmente, los penaltis decidieron la fortuna rojinegra bajo la lluvia, pero esta última tanda también fue inusual, porque se inició y acabó en dos porterías diferentes y fue suspendida durante diez minutos.

Todo empezó en el minuto 109 de la primera parte de la prórroga. Jordi Cano marcó el gol del empate de la Europa y el banquillo visitante celebró con euforia una diana que alargaba el partido a los penaltis. Entonces, el acta arbitral de Federico Sáiz Villares recogió las incidencias apuntando que «después del gol de la Europa, lanzaron desde la grada justo detrás del banquillo visitante, una botella de agua de 33cl con tapón y medio llena, no llegando a impactar en ninguna persona. En aquella zona se ubicaban espectadores del Reus FC Reddis, identificados por su indumentaria». Entonces, el árbitro paró el encuentro durante dos minutos hasta que la megafonía del mensaje avisó en dos ocasiones a la afición para que no lanzaran nada en el terreno de juego. De hecho, jugadores de la Europa, con Álex Cano al frente, intentaron bajar la tensión pidiendo disculpas y tranquilidad.

A la tanda de penaltis llegó la discordia. Estos tenían lugar en el lateral donde se ubicaban un grupo de aficionados del Reus y, después del tercer penalti que Ghailan erró, el árbitro detuvo el juego nuevamente. «Mi asistente me comunicó que, desde la portería donde se estaban efectuando los penaltis, se lanzó al terreno de juego dos latas de 33cl, una llena y la otra vacía en el terreno de juego. Además, también se lanzó una maza de tambor, sin impactar en ninguna persona». El árbitro aplicó entonces el segundo paso del protocolo de lanzamiento de objetos, suspendiendo el partido durante diez minutos y enviando los dos equipos a los vestuarios.

La megafonía volvió a avisar para cesar el lanzamiento de objetos y, después de diez minutos de espera, los dos equipos volvieron al terreno de juego, pero dirigiéndose a una portería diferente. Nos reunimos con capitanes y delegados para informar de que, por motivos de seguridad, se cambiaría la portería en la cual se estaban realizando los lanzamientos de la tanda de penaltis. Todos dos capitanes y delegados estuvieron conformes», rezaba el acta.

Finalmente, la tanda se completó con Pacheco parando un nuevo penalti y dando el pase en el Reus FC Reddis. Por otra parte, la entidad queda a la espera de posibles sanciones.