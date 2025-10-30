Reus-Europa: El sueño rojinegro continúa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El sueño rojinegro sigue vivo en la Copa del Rey. El Reus FC Reddis doblegó al Europa en la tanda de penaltis tras un ejercicio de orgullo y resiliencia para plantar cara y resistir al equipo de Primera Federación. Pacheco y Melo fueron los héroes en los penaltis, y los rojinegros avanzan a la siguiente ronda.

Más que ilusión, los jugadores del Reus salieron convencidos al Estadio Municipal. El Europa llegaba con galones de equipo de superior categoría y, de hecho, lo demostró pronto. En el minuto 2, los escapulados marcaron en una jugada de estrategia. Por suerte, el gol fue anulado por fuera de juego.

Las aproximaciones visitantes fueron constantes en los primeros minutos, mientras los reusenses se aclimataban al partido. Pero la superioridad del Europa se desvaneció con el paso del tiempo. Solo mandaba el rojo y negro sobre el césped, y la presión dio sus frutos. Xavi Jaime interceptó con el pecho una salida de balón del rival. Folch oxigenó la jugada con un toque exquisito para asociarse con Aitor Serrano. El extremo, entre tres defensores, vio lo que nadie más en el estadio pudo ver y filtró un pase a la espalda de la zaga visitante. Allí estaba Ricardo Vaz, que con el alma se estiró para marcar el 1-0 que desató la euforia en el Estadio.

Tocaba ponerse el mono de trabajo. El conjunto reusense salió en la segunda parte concentrado, con un objetivo claro: contener a un Europa que dio un paso adelante por necesidad y buscar el contragolpe. De hecho, así pudo sentenciar el partido, con un mano a mano que erró Dani Homet. Con el duelo aún vivo, llegó el turno del Europa.

El conjunto escapulado sacó la artillería y, poco a poco, los minutos pesaban más bajo la lluvia constante. Pero el Reus no se rindió y aguantaba como podía. Poco a poco, la defensa reusense se vio desbordada y Ghailan aprovechó un rechace para conectar un potente disparo y poner el 1-1 que heló el Estadio. Tocaba resistir, y el orgullo del Reus mantuvo el empate hasta el final de los 90 minutos, forzando la prórroga.

Llegaba el momento de los héroes, y fue entonces cuando Carrasco dio entrada a Josep Ramon Sardà. Tenía que ser él. El delantero, que llegó al equipo en Segunda Catalana, fue el más listo de la clase: presionó, robó un balón al portero rival en el área pequeña y puso el 2-1 que devolvía la esperanza. Pero no sería fácil, porque en la segunda parte de la prórroga Jordi Cano cazó un centro lateral y volvió a silenciar el estadio.

Sin gasolina y con más corazón que fuerzas, el Reus resistió los últimos ataques del Europa. El destino se decidiría en los penaltis. Allí surgieron nuevos héroes: Pacheco detuvo dos lanzamientos y Melo transformó el definitivo para permitir al Reus seguir soñando.