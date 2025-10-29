El Reus tiene una cita con la historia en el retorno de la Copa del Rey

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis vuelve a escribir páginas de su historia esta noche en el retorno de la Copa del Rey al Estadi Municipal. Hace siete años que la ciudad no veía esta competicivió y, después de cuatro años de nuevo proyecto, el conjunto de Marc Carrasco afronta hoy una noche mágica contra la Europa a las 20.30 h.

El conjunto de Aday Benítez será la primera piedra en el camino del Reus en esta competición. Si el conjunto rojinegro vuelo un equipo de Primera División en el Estadio, primero tendrá que ganar el conjunto barcelonés. Y no será fácil porque la Europa, como los reusenses, llega con el cartel de equipo revelación, pero de una categoría superior. Además, es un rival herido después de la derrota contra el Atlético Madrileño del pasado fin de semana.

La Copa siempre es la oportunidad para los menos habituales para hacerse notar, pero el técnico del Reus Marc Carrasco no cree que este sea el caso de la Europa. «No espero ninguna rotación, me gustaría y entiendo que vendrán con el suyo once para llevarse un partido que será también exigente para ellos», apuntaba. Carrasco definió a su rival como «un equipo exigente en las transiciones, que juega un fútbol vertical y tiene el ADN ganador en los duelos, además de ser fuerte en la pelota parada». En definitiva, «será un partido con muchas cosas que visualizar. Nos espera a un rival más que exigente».

El Reus llega al duelo con la flecha hacia arriba. Los reusenses batieron el Alcoyano por 0-1 y se sitúan terceros a la clasificación, en plazas de play-off de ascenso a Primera Federación. Eso sí, este fin de semana los espera otro duelo exigente contra el Atlético Baleares, así que el duelo de hoy será toda una prueba de gestión de minutos para una plantilla que, a diferencia de la Europa, no puede tirar de jugadores del filial.

Bajas importantes

El Reus no podrá afrontar el reto de la Europa con todo su arsenal. Marc Carrasco no podrá contar con su pareja de centrales titular. Xavi Molina y Andy Alarcón siguen recuperándose de sus lesiones y, como el duelo contra el Alcoyano, serán baja y obligarán a la inventiva al técnico rojinegro. El domingo, Pol Fernández y Lluis Recasens fueron los escogidos de formar el muro rojinegro.

Quien también se añade a esta lista es Alberto Benito. El lateral derecho, uno de los jugadores más proactivos del Reus, se retiró a la media parte del pasado domingo después de sentir unas molestias y tampoco estará disponible. Quien ya tiene el alta es Miquel Ustrell, aunque el mediocampista todavía no se encuentra al 100%.

Ambiente

El duelo de esta noche tendrá un ambiente especial. Unos 2.000 aficionados rojinegros ya han retirado su entrada para ver el partido de Copa del Rey y más de 250 escapulados llenarán la grada visitante. Carrasco, apuntó que «necesitamos que los nuestros nos dan apoyo. El equipo ha demostrado ser mejor cuándo la afición nos sostiene».