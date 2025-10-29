Les cien historias de Dani Vidal en Primera Federación

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Dani Vidal ya se ha hecho mayor. El último sábado, el extécnico del Nàstic Dani Vidal se hizo centenario en la Primera Federación. Lo hizo con el Real Avilés Industrial, equipo que acaba de subir a la categoría y es sexto del grupo 1 de Primera Federación, igual que el Nàstic. Cien partidos que representa cien historias, la mayoría vividas en el banquillo grana.

Vidal completó la primera historia ahora hace dos años en el banquillo del Nàstic. Después de año y medio de entrenador asistente, el reusense recibió la oportunidad para coger las riendas del equipo de su vida, donde entrenó en todas las categorías. En aquel triunfo contra la Real Sociedad B por 2-0, el equipo recuperó su esencia e inició un tramo final de curso que salvó los muebles aquella temporada y alcanzó la Copa del Rey.

A partir de aquel momento, Vidal siguió escribiendo su historia a la categoría con el Nàstic, llevándolo a un paso del ascenso a Segunda División, narrando también tragedias como la vivida contra el Málaga uno funesto 22 de junio de 2024. La última temporada llevó al equipo al play-off de ascenso, aunque su camino se acabó a dos partidos para el final, sumando 91 partidos en total.

Este año, fichó por el Real Avilés Industrial, equipo asturiano que acaba de subir a la categoría, y ha cumplido el centenario en sexta posición, con un inicio similar al del Nàstic.