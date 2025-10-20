El Reus tropieza contra el Sant Andreu en quince minutos para olvidar (1-2)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

En quince minutos se tiró por el suelo el trabajo de todo un partido. Después de dominar gran parte del duelo y adelantarse con una chilena de Homet, el Reus FC Reddis tropezó contra el Sant Andreu por dos contraataques mal defendidos en un último cuarto de hora de partido para olvidar. Esta también supuso la primera derrota en casa de la temporada, una salpicadura con una imagen pobre en las gradas por la ausencia de las peñas.

El Sant Andreu salió con la intención de dar un golpe de efecto y pilló a los rojinegros en frío. Alexis Garcia provocó las dos aproximaciones. La primera cedió el remate a Mendas para forzar el paro de Pacheco y, poco después, enviando la pelota al palo con un chute cruzado.

El partido cogía velocidad a cada minuto y el Reus no se quiso echarse atrás. De hecho, tuvieron la primera pronto. En una jugada de estrategia, Casals sirvió en corto y la centrada en el segundo palo acabó con Alarcón enviando la pelota al fondo de la red. Eso sí, lo hizo con la bandera del linier levantada y fue anulado por fuera de juego.

Si el partido estaba acelerado, esta decisión acabó de prender la mecha para dos equipos que se repartieron leña y el árbitro enseñó cuatro amarillas en cuestión de cinco minutos.

De esta lucha salió vencedor el Reus, que estableció su dominio y el control del ataque fue de Alberto Benito. El lateral veía los agujeros donde no estaban y se encargó ejecutar un par centradas que nadie pudo rematar.

Quien salió enchufado en el segundo tiempo fue el Reus. Después de una primera parte dominada, los rojinegros dieron un paso adelante en la parcela ofensiva. Dicho y hecho, en el primer minuto Casals colgó una pelota que Homet remató a la perfección para forzar el paro de Iñaki.

La insistencia rojinegra tuvo premio poco después. Esta vez el centro estuvo por la derecha. Benito vio el agujero y Homet, con una chilena, marcó un golazo que encendió el Municipal. El gol animó a los locales y, con Vaz, tuvieron una oportunidad más para ampliar distancias en el marcador, pero no se materializaron y el Reus lo acabó pagando.

La necesidad dio alas a un Sant Andreu que, en la desesperada, conseguía hacer daño al Reus en las transiciones por las bandas.

De una falta en ataque del Reus vino la primera estocada. Garcia lideró el contragolpe, Salvans encaró por la banda y sacó la centrada en el área y Marcos Mendes llegó desde el detrás como un tren para pasar por encima de los defensores del Reus y clavar el empate en el marcador que dejó grogui a los locales.

De nuevo en una transición, el Sant Andreu ejecutó el castigo final en el tiempo añadido. La jugada fue idéntica, pero esta vez fue Serrano el encargado de hacer el golpe contra una defensa reusense castigada por la poca envergadura y poner el 1-2 final.