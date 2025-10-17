Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis recibe este domingo a las 17 horas uno histórico en el Estadio Municipal. El Sant Andreu aterriza en Reus con necesidad de victorias y pondrá a prueba la fiabilidad de los de Marc Carrasco como local.

El equipo no es lo único histórico que volverá, sino que también lo hará el extécnico roig-i-negre Natxo González. Quien fue el entrenador que llevó el antiguo CF Reus a Segunda, vuelve a la que fue su casa en un partido manchado por la polémica entre club y afición por la jornada económica.

El conjunto cuatribarrado no está teniendo su mejor inicio de temporada. Los de Natxo González sólo han alcanzado dos victorias en seis jornadas, hecho que los ha llevado a bailar en el hilo del abismo de las posiciones de descenso. A nivel de juego, todavía no se encuentran cómodos en el estilo marcado. Con todo, la semana pasada alcanzaron una victoria a base de coraje y calidad individual que no convenció a la afición de Narcís Sala, pero era más que necesaria para salvar el proyecto actual.

De esta manera, el conjunto barcelonés continúa con esta necesidad de puntos que lo sitúa como un rival más que peligroso para los de Marc Carrasco, porque disponen de jugadores diferenciales para ofrecer más que el conseguido hasta ahora. Daniel Torices lidera la medular cuatribarrada, mientras que el peligro lo lleva Max Marcet por la banda. El extremo de Sabadell fue uno de los principales argumentos ofensivos del curso pasado. Con 10 goles y 4 asistencias, ayudaron a situar el equipo en la lucha por el ascenso a Primera Federación. Finalmente, su referente es Marcos Mendes, un jugador que ha demostrado tener olfato goleador con 3 goles en 4 partidos disputados este año.

Vuelve Natxo

Natxo González es un hombre que se lo recuerda con mucha estima en el Estadio Municipal de Reus. Ahora hace diez años, el vasco lideró el antiguo CF Reus en el histórico ascenso a Segunda División. De hecho, fue uno de los técnicos que más temporadas acumuló con 129 partidos a las órdenes de los reusenses. Ahora, llega discutido en el banquillo del Sant Andreu y una derrota en el Municipal lo podría poner en una situación límite.

De fiesta a protesta



El partido del domingo está manchado por la polémica jornada económica marcada por el club. Tanto socios como no socios tendrán que pagar por ver el partido y, así, contribuir a la economía del club. Esta práctica ya fue utilizada por la entidad el curso pasado y fue anunciado al principio de la temporada.

Les peñas de animación del Reus saltaron el lunes en señal de protesta por lo que consideran que es «saquear la afición». Estas consideran que los precios marcados son abusivos y no asistirán al partido. El malestar ha sido compartido por la afición en las redes, que argumentan abusivo que llegue después de pagar 35 euros de desplazamiento contra el Barça a Atlètic y, en dos semanas, volver a tener que pagar una nueva entrada por ver el duelo contra la Europa del Copa del Rey.

Lunes, las peñas hicieron el comunicado y pusieron la pelota en el tejado del club, pero todo indica que la entidad no quiere perder el pulso y no cederá y mantendrán los precios sin reducir, dejando a las peñas fuera.

En medio de toda la polémica está el equipo, que buscará el domingo la victoria en un Estadio Municipal que se presenta con un ambiente enrarecido.