Óscar Sanz: «Contra los equipos más humildes tenemos que proponer más»

El Nàstic quiere pasar página de la derrota del Alcorcón para afrontar con ilusión el duelo contra el Tarazona de este domingo. El capitán grana, Óscar Sanz, destacó en rueda de prensa que «no nos gusta ver dos derrotas en casa» tan pronto y apuntó que «la plantilla trabaja para corregir los errores «para que esta cifra se quede así y podamos sumar todo lo posible con los nuestros».

La siguiente oportunidad es este domingo contra el Tarazona, uno de los equipos más modestos de la categoría. En los últimos años, este tipo de rivales han puesto en dificultades en el club grana. Por este motivo, Sanz apuntó que «cuando vienen equipos que aspiran por el ascenso parece que suenan las alarmas y tenemos que estar más preparados. Pienso que tenemos que prestar más atención a partidos como el del domingo contra equipos más humildes. Tendremos que proponer más, porque son partidos que suelen costar». El capitán grana reiteró que «tenemos un equipo espectacular y todavía tenemos que crecer juntos».