Les peñas del Reus FCR no se presentarán en el duelo contra el Sant Andreu en señal de protesta

Les peñas de animación del Reus FC Reddis han alzado la voz y han declarado que no asistirán al duelo del próximo domingo contra el Sant Andreu. Esta ha sido una reacción en señal de protesta después de que la entidad rojinegra designara el partido como una jornada económica, en la cual los socios tendrán que pagar entrada.

El formato de la jornada económica no es nuevo para el Reus FCR. El curso anterior ya la utilizaron para dar apoyo a la economía del club y, al inicio de la temporada, desde el club reusense ya anunciaron que esta práctica se repetiría a lo largo de esta temporada. Dicho y hecho, contra la UE Sant Andreu, un club histórico, ha sido el escogido para acoger la jornada económica. Los socios tendrán que pagar 15 euros a tribuna alta, 12,5 euros en tribuna baja y 10 euros en gol y lateral, mientras que los no socios tendrán que pagar 30 euros, 25 euros y 20 euros respectivamente, mientras que los visitantes tendrán en la entrada a 15 euros.

Esta decisión ha causado malestar entre los aficionados rojinegros y las peñas han reaccionado en rebeldía por lo que consideran que es «saquear a la afición». En un comunicado firmado por las cuatro peñas -Troopers Reus, Front Reusenc, Sudakas Reus y RedBlacks- han destacado que «hemos decidido no asistir la próxima encontrada como muestra de descontento ante el reciente cobro adicional, que se suma al abono anual ya adquirido.»

En el comunicado van más allá y subrayan que «es una manera injusta para los socios y aficionados que, año tras año, demuestran compromiso y apoyo incondicional al equipo». Además criticaron el precio elevado de las entradas apuntando que «creemos que el fútbol popular tiene que seguir siendo accesible y las decisiones económicas se tienen que tomar teniendo en cuenta a la afición».

Finalmente, cerraron el comunicado extendiendo la mano «para reflexionar y abrir diálogo que permita encontrar soluciones justas para todos».

Ahora, la decisión la tiene la entidad rojinegra a la hora de ajustar los precios a las quejas de la afición o mantener la jornada económica.