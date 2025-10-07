El futbolista del Morell Gerard Garriga, distinguido con uno de los premios Avriga Fvscvs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El futbolista morellenc Gerard Garriga ha sido distinguido con uno de los premios Avriga Fvscvs que otorga el Consell Esportiu del Tarragonès. El reconocimiento, propuesto por el Ayuntamiento del Morell, reivindica su trayectoria deportiva y los éxitos alcanzados en los últimos años.

En representación suya, su hermana Gemma Garriga recogió el galardón de manos de la concejala de Deportes del consistorio, Mònica Casas, y el alcalde del Morell, Eloi Calbet, en un acto celebrado en el Teatro Auditorio de Salou.

Actualmente, Gerard Garriga es mediocampista del Auckland City de Nueva Zelanda, y ha consolidado una carrera de alto nivel marcada por títulos de liga y la Champions de Oceanía, por el MVP de la final 2022 y el debut, este 2025, en el Mundial de Clubs de la FIFA, donde se ha enfrentado a equipos históricos como el Bayern de Múnic, el Benfica o el Boca Juniors.

En un vídeo dirigido al consistorio morellense, el futbolista se muestra «muy agradecido y contento por el reconocimiento», y orgulloso de poder llevar la bandera del Morell por todo el mundo».

La 17.ª edición de los Premios y la Beca Avriga Fvscvs reconoció también deportistas como el jugador de balonmano canongí Julen Alejandro Guerrero, la jugadora de pádel de Altafulla Anna Ortiz, o la Unió Ciclista de Torredembarra, entre muchos otros deportistas, entidades y personalidades de este ámbito. La beca fue para Maria Huertas, estudiante de secundaria del Instituto Martí i Franquès, por el trabajo Qui posa els límits a l'esforç.