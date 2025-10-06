La Europa será el rival del Reus en la Copa del Rey

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Club Esportiu Europa de Primera Federación será el primer rival del Reus FC Reddis en la Copa del Rey. El conjunto entrenado por Aday Benítez visitará el Estadio Municipal de Reus entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre. El formato de la competición establece que la eliminatoria será a partido único y al campo rojinegro al ser de inferior categoría.

El conjunto de Marc Carrasco recibirá la visita de una de las sorpresas de Primera Federación. La Europa, reciente ascendido a Primera Federación, es, actualmente, el segundo clasificado del grupo 2 de la categoría con 11 puntos, 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. De hecho, ahora hace tres jornadas recibió el Nàstic en el Nou Sardenya y ganó a los tarraconenses con un contundente 2-0.

En caso que el partido acabe en empate, este se resolverá a la tanda de penaltis. Esta es una oportunidad de oro para el Reus. Si los rojinegros alcanzan la gesta y superan el conjunto escapulado, el próximo rival será un equipo de Primera División. De momento, los de Marc Carrasco han empezado la temporada de la mejor manera con 4 victorias y una derrota, siente los terceros clasificados con triple empate a 12 puntos.

El derbi entre Reus y Nàstic era el más deseado para los aficionados rojinegro y la realidad es que ha estado bien cerca de suceder. De hecho, cuando el nombre del Reus FC Reddis ha salido en el sorteo, sólo quedaban tres posibles rivales a escoger, entre ellos el Nàstic. Con todo, el azar ha decidido que no era el momento del derbi.