El Reus FC Reddis pasa la prueba del algodón de los filiales

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis certificó el pasado domingo que ha empezado la temporada con buen pie con la segunda victoria consecutiva. El conjunto entrenado por Marc Carrasco superó el Valencia Mestalla por 1-3 y supera, de esta manera, la prueba del algodón de los filiales.

La Segunda Federación, de la misma manera de la Primera, también convive con un virus competitivo particular: los equipos filiales. En el grupo 3 hay un total de cinco, todos segundos equipos de clubs en la élite del fútbol español y cuentan con plantillas de calidad superior a la categoría. El Reus FC Reddis se ha encontrado cuatro de forma consecutiva en el arranque de curso.

El conjunto rojinegro se estrenó en casa contra el Girona B. Los gerundenses fueron los únicos al aguantar el pulso a los reusenses el año pasado y un buen puñado de los jugadores de aquel proyecto, como es el caso de Minsu, ahora juegan en Segunda División. A pesar de la reforma total, el filial dio guerra, pero salió derrotado del Estadi Municipal gracias a una buena gestión de partido del técnico reusense.

Los filiales son equipos peligrosos, capaces de lo peor y lo mejor y el Reus sufrió la realidad en la segunda jornada con la holgada derrota por 3-1 contra el Castellón B. El conjunto orejudo aprovechó la falta de concentración y regularidad durante el partido de los reusenses para dar un repaso de bienvenida al equipo de Carrasco. Este fue un toque de atención que el técnico tenía claro que no se tenía que repetir y, el último fin de semana, el equipo rojinegro mostró que aprendió la lección.

El Reus salió enchufado y Miquel Ustrell puso el 0-1 en el primer minuto de partido, un gol que cambió el partido y dio paso al dominio reusense de la primera mitad. Entonces, Ricardo Vaz ejecutó la segunda vez, primero enviando una pelota al palo y después marcando un penalti que él mismo provocó. Aitor Serrano sentenció al partido a la reanudación y el Reus acabó venciendo un duelo que tuvo el susto de Dani Parra. El portero recibió un fuerte golpe a la cabeza antes del descanso y, después de dos días hospitalizado, ayer recibió el alta.

El triunfo sobre el Valencia Mestalla fue el segundo consecutivo después de ganar al Espanyol B en casa en un partido lleno de goles Con todo, ahora queda sólo uno para enfrentar: el Barça Atlètic. El actual líder y filial con más talento del grupo no tardará mucho en cruzarse en el camino del Reus. De hecho, será el siguiente desplazamiento de los de Marc Carrasco la próxima semana.

Cambio de estilo

Después de cuatro filiales consecutivos, los rojinegros cambian el estilo recibiendo este sábado en el Andratx. El equipo mallorquín empezó la liga con dos victorias contra los catalanes Sant Andreu y Barça Atlètic, pero aterrizará en el Estadi necesitado después de dos derrotas. Esta será una nueva prueba para el Reus, más allá de los filiales.