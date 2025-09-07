Tenía que ser Alberto Benito (1-0)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Tenía que ser Alberto Benito. El Reus FC Reddis se estrena con victoria contra el Girona B en la Segunda Federación con un gol de Alberto Benito. El mismo que hace ocho años marcó en el debut a Segunda División del antiguo CF Reus, lo hacía ahora para dar el triunfo a los de Marc Carrasco. Los rojinegros no se dejaron sorprender por la energía de los jóvenes jugadores gerundenses y alcanzaron una victoria trabajada después de controlar el partido en todo momento.

Los primeros minutos del conjunto rojinegro tuvieron nombre propio. Fran Carbia se presentó a la defensa gerundense i, en diez minutos, encontró tres agujeros dentro del área y probó un remate entre los tres palos. En la grada, el protagonista también fue Jordi Pitarque, porque el Estadi Municipal aplaudió durante el minuto 7 en recuerdo del jugador.

Los de Marc Carrasco se acomodaron con la pelota. La primera media hora no tuvo más que aproximaciones, como el chute de Homet en una centrada de Toscano. Con todo, cada vez que el Reus se acercaba al área, la defensa del Girona temblaba. Por la parte del filial gerundense, sólo Shinnosuke sorprendía en el muro rojinegro con chispas de calidad, pero sin acercarse al territorio de Dani Parra.

Calma y trabajo

A la reanudación, el Girona B empezó el encuentro con energía. Los jóvenes jugadores gerundenses buscaban un juego rápido y vertical, pero sólo hicieron que tropezar una vez y otra con un Reus ordenado detrás. El Reus sabía que tendría su momento, así que una vez se desactivó el Girona, dieron un paso adelante en ataque.

El peligro llegó por la izquierda y la insistencia de Sergi Casals tuvo premio. La primera acción clave llegó con una centrada suya en el espacio que Dani Homet remató de forma acrobática al área pequeña con la mala fortuna que al portero Puig se la encontró y la paró con el cuerpo.

El remate era una declaración de intenciones y el Reus continuó hasta hundir la defensa rival. Y no tardó mucho. Dos minutos después, Casals volvió a ganar la posición por la izquierda y centró en el área. Nadie pudo rematarla, pero el esférico cayó sobre Alberto Benito que, sin pensárselo, controló y disparó un chute raso que acabó en el fondo de la red.

Tenía que ser él. Alberto Benito, quien hace ocho años marcó en el debut a Segunda División del desaparecido CF Reus, apareció en el debut del Reus FC Reddis en la Segunda Federación para volver a entrar a la historia rojinegra.

Con el paso de los minutos, la desesperación del Girona B los hizo con la pelota, pero no con el control del partido. Los hombres de Marc Carrasco sabían como gestionar el tiempo y, con una línea de seis, no dieron ninguna opción. De hecho, Parra no tuvo que estirarse para detener ningún chute. Incluso, el Reus estuvo cerca del segundo con un chute de Benito similar al del gol, pero el partido murió con el 1-0 y el Reus FC Reddis se presentó a la categoría preparado para seguir haciendo historia.