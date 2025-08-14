Fútbol
El Reus FC Reddis se estrenará en Segunda RFEF con franjas horizontales
La entidad continúa con Joma y mantiene al característico blanquiazul de la segunda equipación
El Reus FC Reddis ya tiene su nueva piel de cara al estreno en la Segunda Federación. El club ha apostado por romper con el establecido y seguirá luciendo las franjas rojinegras, pero las llevará horizontales en la primera equipación.
La entidad continúa con Joma y mantiene al característico blanquiazul de la segunda equipación. Por otra parte, se apuesta por el color naranja, utilizado en la participación en el Torneo de Históricos. En todas las camisetas hay una bandera y la frase «Fins a morir» en la parte de atrás del cuello.