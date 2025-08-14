El Reus FC Reddis cae de penalti en un amistoso movido (0-1)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis cayó derrotado de penalti ayer contra el Sabadell en un duelo marcado por la igualdad y por la dureza a pesar de ser uno amistoso. De hecho, los dos equipos tuvieron que jugar toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión de Ricardo Vaz y Kaiser después de una pelea y el duelo se decidió por un gol de Escudero desde los once metros en una acción polémica.

Marc Carrasco empezó el duelo con un once que bien podría ser el titular en el primer partido de liga. Los rojinegros, que estrenaron la nueva equipación, salieron a morder y controlaron el partido el primer cuarto de hora con llegadas al área, pero todavía sin encontrar una ocasión clara. Esta la acabó encontrando Xavi Molina con un golpe de cabeza potente que Ortega bloqueó con un gran paro.

Después de la pausa de hidratación el Sabadell se activó. Escudero tuvo una ocasión de peligro rematando un centro lateral que salió lamiendo el palo izquierdo de Dani Parra. El duelo se igualó, sin control dominio claro de dos equipos que, poco a poco, subían la intensidad en cada duelo. La tensión se fue incrementando en cada choque hasta que, al tiempo de descuento, estalló con Ricardo Vaz y Kaiser. El 10 del Reus y el central arlequinado protagonizó una pelea que acabó con los dos expulsados y obligando a sus equipos a jugar la segunda parte del amistoso con un hombre menos cada uno.

En el segundo tiempo los dos entrenadores hicieron rotaciones en el once y el guion se mantuvo similar al final del primer tiempo hasta que el Sabadell rompió la igualdad. Una caída en el área, de estas que hay tantas en el fútbol, fue castigada con un penalti protestado por los reusenses y que Escudero transformó en el 0-1. Este resultado no se movió con un Sabadell capaz de aguantar los últimos ataques de un Reus que tuvo que conformarse con la derrota.