El Reus FC Reddis presenta una rompedora nueva equipació

El Reus FC Reddis ya tiene su nueva piel de cara al estreno en la Segunda Federación. El club reusense ha apostado por romper con el establecido y seguirá luciendo las franjas rojinegros, pero las llevará horizontales a la primera equipación.

El club reusense continúa con Joma y mantiene los colores característicos para la primera y segunda equipación, rojinegro de los equipos de la ciudad, y el blanquiazul en la segunda. Por otra parte, se apuesta por el color naranja, utilizado en la participación en el Torneig d'Històrics.

Xavi Roig, presidente del Reus FC Reddis, apuntó que «queríamos hacer algo diferente alineados con Joma, una marca presente también en los equipos de la Fundación y del hockey» Además, añadió que «creemos que las franjas horizontales son un símbolo de estabilidad, calma y reposo y simboliza un nuevo inicio en la Segunda Federación».

El conjunto de Marc Carrasco se estrenará con la nueva camiseta ante la afición a las 19.30 horas en el partido amistoso contra el Sabadell que se disputará en el Estadio Municipal.