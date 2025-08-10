El Reus FC Reddis cae contra l'Hospitalet en el Torneo de Históricos (1-2)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis cayó derrotado al Torneo de Históricos contra l'Hospitalet por 1-2. El conjunto de Marc Carrasco fueron superados por un conjunto barcelonés más acertado y dominador en los momentos claves, que no se dejó intimidar a pesar del gol matinal rojinegro.

Los de Marc Carrasco empezaron el duelo enchufado. De hecho, ya ganaban a los quince segundos de partido con el gol de Aitor Serrano, el más rápido de la historia de las finales de este torneo. Los reusenses lo tenían claro, pelota atrás y pasada en largo que cogió a contrapié en un Hospitalet todavía dormido. La pelota cayó a los pies de Serrano y el extremo no perdonó para poner el 1-0 con un toque sutil.

El gol matinal dejó grogui en un Hospitalet que sólo vio reusenses acercándose al área con un protagonista activado. Fran Carbia hizo y deshizo como quiso y, combinando con Alberto Benito, convirtió la jugada en un centro lateral que bien podría haber sido el 2-0 si Serrano lo hubiera enganchado.

Con los minutos, l'Hospitalet despertó. Los barceloneses fueron establecer una presión alta y tomaron el control de la pelota con un Reus preparado con la defensa de cinco establecida. A pesar del muro defensivo, l'Hospitalet encontró espacios gracias a la velocidad de Buba, pero sin definir entre los tres palos. La insistencia de los barceloneses forzó la aparición de Campanera. Una centrada lateral de l'Hospitalet acabó con un remate de volea desde la frontal de Dani Hernández, pero Campanera se estiró para evitar el empate.

El guion cambió después de la pausa para hidratarse. El Reus FC Reddis recuperó el control del partido después de resistir el dominio de l'Hospitalet, pero fue en este mejor momento cuando sufrió el golpe. En el tiempo añadido, Pelegrín se anticipó a la defensa reusense en un córner y, con un golpe de hacia el primer palo, volvió a poner la igualdad en el marcador justo antes del descanso.

La tendencia se mantuvo en la reanudación. Con un Reus con cinco cambios al once, seguía sufriendo el dominio de un Hospitalet que no hacía más que mirar en la portería contraria. Los de Carrasco los mantenían alejados de la portería ahora defendida por Dani Parra, así que los barceloneses dieron un paso adelante desde fuera. Vitalie probó un chute que resultó imparable, cogiendo una trayectoria que hizo inútil el estirón del portero riudomenc para poner el 1-2.

Con el trabajo hecho, l'Hospitalet dio un paso atrás y cedió el esférico al Reus. Los de Carrasco, comandados por Ricardo Vaz, hicieron un asedio en la portería rival, pero sólo tuvieron una ocasión de clara. El delantero del Reus Jean Claude tener un remate a bocajarro, pero se le escapó y el posterior chute de Vaz salió rozando el palo.

Los minutos pasaban y la intensidad subía, pero el Reus acabó viendo cómo se le escapaba el Históricos.