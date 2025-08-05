El Reus FCR supera el Martinenc y el Mollerussa y jugará la semifinal del Torneo de Históricos

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis jugará la semifinal del Torneo de Históricos este sábado. El conjunto entrenado por Marc Carrasco ganó ayer sus dos partidos del torneo organizado por el Martinenc y se convirtió en el primer equipo clasificado. Los reusenses disputaron sus partidos en formato de triangular de 45 minutos cada uno. En el primero, el recién llegado Dani Homet volvió a demostrar su pólvora como killer rojinegro marcando un doblete contra el Mollerussa. Por otra parte, Raúl Ronda fue el goleador en el 1-0 contra el Martinenc.

De esta manera, el Reus FC Reddis jugará la primera semifinal este sábado a las 18 horas. Los rojinegros jugarán contra el vencedor del triangular que disputarán el Badalona, el Vilanova y el Horta. Los dos rivales que disputarán la segunda semifinal serán los ganadores del triangular entre el Sant Andreu, Montañesa y Sants y Europa, l'Hospitalet y Júpiter. Los duelos se disputarán en formato de 90 minutos.