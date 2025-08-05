Fútbol
El Reus FCR supera el Martinenc y el Mollerussa y jugará la semifinal del Torneo de Históricos
Los rojinegros ganaron los dos partidos con goles de Dani Homet y Raúl Ronda
El Reus FC Reddis jugará la semifinal del Torneo de Históricos este sábado. El conjunto entrenado por Marc Carrasco ganó ayer sus dos partidos del torneo organizado por el Martinenc y se convirtió en el primer equipo clasificado. Los reusenses disputaron sus partidos en formato de triangular de 45 minutos cada uno. En el primero, el recién llegado Dani Homet volvió a demostrar su pólvora como killer rojinegro marcando un doblete contra el Mollerussa. Por otra parte, Raúl Ronda fue el goleador en el 1-0 contra el Martinenc.
De esta manera, el Reus FC Reddis jugará la primera semifinal este sábado a las 18 horas. Los rojinegros jugarán contra el vencedor del triangular que disputarán el Badalona, el Vilanova y el Horta. Los dos rivales que disputarán la segunda semifinal serán los ganadores del triangular entre el Sant Andreu, Montañesa y Sants y Europa, l'Hospitalet y Júpiter. Los duelos se disputarán en formato de 90 minutos.