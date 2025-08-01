El Nàstic se estrena con derrota en el Nou Estadi (0-2)

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

La primera prueba de pretemporada en el Nou Estadi Costa Daurada ha acabado en derrota. Un gol en propia puerta de Nil Jiménez al final de la primera parte y otro de Dani Villahermosa en la segunda ha dado la victoria al Andorra de Ibai Gómez. A pesar del mal resultado, la afición grana ha podido ver los primeros resultados sobre el terreno de juego de la idea de juego que intenta plasmar Luis César, hoy sobre todo marcada por una presión bien alta y la búsqueda de la solidez defensiva.

El primer once de Luis César en el Nou Estadi ha sido conformado por Toni Fuidias en la portería y una línea de tres defensas con César Morgado, Enric Pujol y Sergio Camus. En los carriles, Nil Jiménez —en el izquierdo— y Pau Martínez —al derecho. Agus Gutiérrez y Fernando Torres en la medular; Víctor Narro i Juanda Fuentes en los extremos y Cedric Omoigui en punta.

El partido ha empezado con una buena presión alta del Nàstic que impedía salir jugando a la Andorra desde la defensa. El ritmo durante todo el primer tiempo ha estado más bien pausado, con pocas oportunidades claras por parte de los dos equipos. La más clara de los de Luis César ha surgido de un centro milimétrico de Pau Martínez hacia Cedric Omoigui el punto de penalti. El nigeriano, con un gran cabezazo ha obligado a Ratti a aparecer con un gran estirón.

Por parte del Andorra, después de intentar encontrar agujeros en el muro grana durante la primera media hora de juego, se ha avanzado al marcador en el final del primer tiempo. Un centro de Minsu desde la banda izquierda se ha envenenado y ha acabado en el fondo de la red después de tocar en Nil Jiménez.

Una segunda parte con ritmo bajo

Luis César tenía claro que hoy era un día para probar todas las piezas disponibles. En el segundo tiempo, ha habido una revolución total en el once y el técnico ha optado por salir con Rebollo en portería; Juncà, David Alba i Mangel a la defensa de tres. Los carriles han sido ocupados por Danilo y Sergio Santos; la medular por Kaptoum y Montalvo; los extremos por Álex Jiménez y Jaume Jardí y la punta de ataque por Marcos Baselga.

Los jugadores han cambiado, pero el ritmo ha seguido siendo bajo. A pesar de no haber mucho opciones claras de gol, el jugador más destacado del conjunto grana durante los últimos cuarenta y cinco minutos de partido ha sido Jaume Jardí, que se ha mostrado atrevido con algunos regates y pases complicados.

El Andorra no había generado peligro en la portería de Rebollo durante todo el segundo tiempo, sin embargo, otra vez al final del tiempo reglamentario, ha acabado anotando. Dani Villahermosa ha recibido la pelota a la altura del punto de penalti y ha acabado rematando a placer para ampliar la distancia en el marcador.

La próxima cita de la afición grana con su equipo será este miércoles en el Nou Estadi Costa Daurada delante del Zaragoza, con motivo del Trofeu Ciutat de Tarragona.