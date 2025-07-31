La Pobla ficha el extremo Airan Ruvira

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

La Pobla sigue incorporando jugadores durante el mercado de fichajes. Hoy, se ha hecho oficial mediante un comunicado de la Fundació ESportiva Grama, la incorporación del extremo Airan Ruvira al conjunto tarraconense. El fichaje, según fuentes del Nàstic, es a coste cero y en el comunicado publicado este mismo mediodía, la FE Grama afirma que «mantiene un porcentaje de sus derechos económicos en caso de un traspaso futuro en uno tercero de los derechos federativos del jugador».

Ruvira ya hace días que está entrenando en dinámica del primer equipo del Nàstic. Desde el club grana, se plantean seriamente las opciones de ceder el extremo a algún otro equipo o de que juegue con la Pobla de Mafumet a Liga Élite.

El extremo se incorporó al Juvenil A de la Grama el año 2023 y, a pesar de estar en etapa juvenil, entrenó regularmente con el primer equipo. Más adelante, dio el paso definitivo al primer equipo, con el cual ha participado activamente en la competición de Tercera RFEF.