Ayuntamiento, Reus FC Reddis y Fundació Futbol Base Reus renuevan el convenio

El Ayuntamiento de Reus ha renovado el convenio de colaboración con la Fundació Futbol Base Reus y el Reus Futbol Club Reddis, con el objetivo de desarrollar el proyecto de fútbol municipal las próximas tres temporadas. El acuerdo, firmado ayer, incluye, entre otros aspectos, el mantenimiento y la cesión de uso —prioritaria, pero no exclusiva— de las instalaciones del Estadi Municipal para los entrenamientos y competiciones de los equipos de las dos entidades deportivas.

Por parte del consistorio, pone a disposición de las entidades con carácter prioritario las instalaciones del Estadio Municipal, incluyendo el terreno de juego principal y los espacios vinculados, así como los campos anexos de césped artificial, uno de césped natural y parte de los lugares no deportivos del complejo. El convenio establece las condiciones específicas para la temporada 2025-26, mientras que para las siguientes campañas se formalizarán mediante la correspondiente adenda.

«Este proyecto quiere incidir en el fomento del espíritu del fútbol local, arraigado al sentimiento de comunidad y la implicación ciudadana en los proyectos deportivos de la ciudad, así como el fomento del deporte base y contribuir a la cohesión social a través del deporte», ha manifestado al concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín.

El proyecto se inició en el 2021 para impulsar el fútbol desde las vertientes deportivo, formativo y social. Pretende el desarrollo del plantel, del Reus Genuine y de los dos primeros equipos sénior —el femenino de la Fundació Futbol Base Reus o el masculino del Reus FC Reddis- a fin de que compitan en categorías de alto nivel.

Las dos entidades comparten el objetivo de promocionar el fútbol y los valores del deporte en la ciudad. La Fundació Futbol Base Reus se concentra en la formación, el rendimiento y la integración social, así como en la gestión y el impulso del primer equipo femenino de la ciudad —que esta temporada ha consumado el ascenso a Tercera RFEF- y del Reus Genuine. Por su parte, el Reus FC Reddis aporta el componente de competición de máximo nivel con el equipo sénior masculino, que ha culminado con su ascenso a la categoría de Segunda RFEF, la cuarta división estatal. El club ha anunciado, recientemente, su campaña de abonos.