Reus FC Reddis
Ayuntamiento, Reus FC Reddis y Fundació Futbol Base Reus renuevan el convenio
Regula el uso prioritario de las instalaciones del Estadi Municipal en favor de las dos entidades, entre otros aspectos
El Ayuntamiento de Reus ha renovado el convenio de colaboración con la Fundació Futbol Base Reus y el Reus Futbol Club Reddis, con el objetivo de desarrollar el proyecto de fútbol municipal las próximas tres temporadas. El acuerdo, firmado ayer, incluye, entre otros aspectos, el mantenimiento y la cesión de uso —prioritaria, pero no exclusiva— de las instalaciones del Estadi Municipal para los entrenamientos y competiciones de los equipos de las dos entidades deportivas.
Por parte del consistorio, pone a disposición de las entidades con carácter prioritario las instalaciones del Estadio Municipal, incluyendo el terreno de juego principal y los espacios vinculados, así como los campos anexos de césped artificial, uno de césped natural y parte de los lugares no deportivos del complejo. El convenio establece las condiciones específicas para la temporada 2025-26, mientras que para las siguientes campañas se formalizarán mediante la correspondiente adenda.
«Este proyecto quiere incidir en el fomento del espíritu del fútbol local, arraigado al sentimiento de comunidad y la implicación ciudadana en los proyectos deportivos de la ciudad, así como el fomento del deporte base y contribuir a la cohesión social a través del deporte», ha manifestado al concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín.
El proyecto se inició en el 2021 para impulsar el fútbol desde las vertientes deportivo, formativo y social. Pretende el desarrollo del plantel, del Reus Genuine y de los dos primeros equipos sénior —el femenino de la Fundació Futbol Base Reus o el masculino del Reus FC Reddis- a fin de que compitan en categorías de alto nivel.
Las dos entidades comparten el objetivo de promocionar el fútbol y los valores del deporte en la ciudad. La Fundació Futbol Base Reus se concentra en la formación, el rendimiento y la integración social, así como en la gestión y el impulso del primer equipo femenino de la ciudad —que esta temporada ha consumado el ascenso a Tercera RFEF- y del Reus Genuine. Por su parte, el Reus FC Reddis aporta el componente de competición de máximo nivel con el equipo sénior masculino, que ha culminado con su ascenso a la categoría de Segunda RFEF, la cuarta división estatal. El club ha anunciado, recientemente, su campaña de abonos.