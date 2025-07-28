El Nàstic jugará con VAR en Primera Federación

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El VAR ha aterrizado, por fin, en la Primera Federación. Según informa el Partidazo de COPE, se ha aprobado un sistema de videoarbitraje 'low cost' denominado FVS que permitirá que cada equipo cuente con dos revisiones por partido. Así pues, su activación dependerá completamente de las decisiones de los entrenadores.

Cada club contará con dos tarjetas de revisión de jugadas que podrá entregar al equipo arbitral en el momento del partido que parezca pertinente al staff técnico. Los entrenadores podrán intervenir en cuatro situaciones: acciones de gol, acciones de penal, acciones de tarjeta roja y errores de identidad.

En caso de que, después de la entrega, el árbitro considere que el equipo técnico del club tiene razón en la revisión pedida, el conjunto que hace la petición conservará aquella tarjeta de solicitud. En cambio, si el equipo arbitral considera que el entrenador no ha acertado en aquella petición, el equipo gastará la tarjeta.

El VAR, la herramienta que hace tiempo que pedía el Nàstic

Con la voluntad de profesionalizar la tercera categoría, diferentes clubs hacía tiempo que pedían más justicia arbitral a la competición. De hecho, sin ir más lejos, el Nàstic de Tarragona encabezó una campaña acompañados de diferentes equipos, en qué hacían una petición a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la implementación del VAR durante el play-off de ascenso a Segunda División.

Aunque, en ciertos momentos, el club mostró optimismo en torno a una posible aprobación por parte de la RFEF, finalmente no se llegó a llevar a cabo. Con todo, la conjunta grana volvió a poner fin a la temporada con protestas hacia el colectivo arbitral y la Federación.