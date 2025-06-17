Los campeones vuelven a brillar

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Los campeones de Tarragona tuvieron un nuevo momento de gloria ayer en el Palau d'Esports Catalunya. Todos y cada uno de los equipos de fútbol base y amateur que ganaron sus respectivas ligas recibieron su merecido reconocimiento en la Nit dels Campions 2025 de la Federación Catalana de Fútbol.

Más de 2.000 personas se reunieron en el Palau d'Esports de la Anilla con mucha ilusión y con muchas sonrisas a pesar de la tarde calurosa. Sobre todo, los más jóvenes esperaban su turno de subir al escenario con ciertos nervios y con un ojo puesto en las graderías. Estas se llenaron de padres, madres y acompañantes que, cada vez que subía un equipo al escenario, siempre reaccionaba con aplausos para llenar de ruido el Palau.

Al empezar el acontecimiento, el delegado territorial de la Federación Catalana de Fútbol, José Cosano, recordó que los campeones de este año son doblemente especiales porque «sois los campeones del 125.º aniversario de la FCF, eso no lo podrá decir nadie más». Cosano también aprovechó para felicitar a los campeones presentes, y también a las familias, que fueron las que recibieron la primera ovación de la noche.

Los equipos femeninos A y B del Club Fútbol Sala Morell fueron los primeros llamados a subir al escenario a recoger su trofeo, estallando la emoción de los que quedaban en la esfera. El Alforja, Montblanc, el Platense de Calafell, el CF Canonja, el Nàstic, la Pobla de Mafumet, el CFS Salou, la UE Salou, el CEF Sant Pere i Sant Pau, Vandellós, entre muchos otros, tuvieron su minuto de gloria, una vez más, después de toda una temporada de lucha por ganar su categoría.

Todos los equipos llenaban de color el Palau d'Esports de la Anilla, cada uno con su equipación y dispuestos a hacer la fiesta grande, tanto para ellos, como a los otros participantes, empezando por los más pequeños del fútbol sala y acabando con los mayores del fútbol.