Mariezkurrena y Fraga, dos titulares que serán baja en el Nou Estadi

La Real Sociedad B llegará a Tarragona el sábado con dos bajas importantes en su once inicial. Los talentosos Arkaitz Mariezkurrena y Aitor Fraga no estarán disponibles para Iosu Rivas.

Mariezkurrena es el referente ofensivo del conjunto vasco, pero fue expulsado después de ver doble amarillo en el partido de vuelta de semifinales contra el Mérida. El delantero vio una amarilla evitable y aceptó la expulsión marchante del terreno de juego sin protestar. Con todo, el filial vasco aguantó con un hombre menos los ataques del equipo extremeño para clasificarse a la final. Mariezkurrena fue vital para la clasificación de la Real Sociedad B, porque fue quien dio la victoria al Sanse en el duelo disputado en el estadio Romano rematando con la cabeza una centrada lateral.

El talentoso extremo no ha pasado desapercibido por el primer equipo y esta temporada ha disputado 9 partidos en Primera División y ha marcado dos goles. De hecho, se enfrentó al Barça jugando 45 minutos. Mariezkurrena destaca por ser un rival duro para los defensores del equipo contrario, con la picardía y el talento necesario para buscar el agujero imposible y superar rivales en los duelos individuales. Con todo, el extremo sí que estará disponible de cara al duelo de vuelta en Zubieta.

El extremo Arkaiz Mariezkurrena.Real Sociedad B

Sin el portero titular

La otra baja confirmada es la del portero Aitor Fraga. Este alcanzó la portería a cero en el duelo de ida de play-off, pero no estuvo disponible en la vuelta porque está convocado por la selección española sub-21 para disputar el Europeo. Fraga es el portero titular del equipo y este año ha alcanzado 12 porterías a cero. De hecho, desde el conjunto vasco confían en su talento y en el mes de enero lo renovaron hasta la temporada 28-29.

Aitor Fraga fue uno de los protagonistas del enfrentamiento del Nàstic en Zubieta, pero destacando por la parte negativa. El portero erró en el cálculo en la salida de un córner y facilitó que David Concha marcara un golazo por la escuadra. Fraga se puede perder también el partido de vuelta si España accede a la siguiente ronda.