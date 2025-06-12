Iosu Rivas, el técnico que ha suplido a Sergio Francisco y sólo ha perdido un duelo en las riendas del Sanse

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El de este sábado será la tercera vez que Nàstic y Real Sociedad B se enfrentarán esta temporada, pero lo hará con nuevos nombres en cada banquillo. El conjunto de Luis César se enfrentará al de Iosu Rivas, quien suplió a Sergio Francisco a las riendas del filial vasco ahora hace seis partidos.

De hecho, este cambio en el banquillo ha evitado un reencuentro, porque Sergio Francisco fue jugador de Luis César en el Nàstic que alcanzó el ascenso a Primera División. El técnico vasco promocionó en el primer equipo, e Iosu Rivas, a su segundo entrenador, está al cargo del filial desde hace seis partidos. Este cambio no ha alterado a la Real Sociedad B. De los seis encuentros que ha dirigido Rivas, el filial vasco sólo ha perdido un partido, el de la semana pasada contra el Mérida que dio el paso a la final a los de Zubieta.

El estilo de la Real Sociedad B se mantiene con Rivas. El técnico busca un fútbol más vertical y abierto, en el que el talento individual de los jugadores brilla en las segundas jugadas y la explosividad de los chutes desde la frontal del área. Después de superar la eliminatoria contra el Mérida, Rivas apuntó que «el equipo ha jugado como todo el año, compitiendo, corriendo mucho y sufriendo». De hecho, los jóvenes tuvieron que aguantar el tramo final y la prórroga con un hombre menos para certificar el acceso a la final del play-off.