El morellense que se enfrentará a Harry Kane, Ángel Di María o Edinson Cavani en el Mundial de Clubes

Este domingo arranca en Miami una nueva competición futbolística internacional: el nuevo Mundial de Clubs de la FIFA. Algunos de los equipos más destacados de las competiciones continentales se darán cita en este nuevo formado del prestigioso torneo, con la presencia de conjuntos como el Real Madrid, el PSG, Boca Juniors o el Inter de Miami.

En medio de estos grandes nombres, también estará presente el campeón de Oceanía: el Auckland City FC, que cuenta con representación tarraconense. Entre una plantilla mayoritariamente formada por jugadores locales, destaca la presencia de Gerard Garriga, jugador del Morell, que se ha convertido en el hombre de confianza del técnico catalán del conjunto neozelandés, Albert Riera, en medio del campo.

El modesto Auckland City afronta un reto mayúsculo, ya que ha quedado encuadrado en el grupo C, donde se verá las caras con rivales de la talla del Bayern de Munich, el Benfica y Boca Juniors, cosa que hace muy complicado el acceso a la siguiente fase. El equipo debutará en esta competición este domingo en las 18:00 enfrentándose al gigante bávaro en el TQL Stadium de Cincinnati.

Garriga, de 32 años, inició su trayectoria futbolística en el Atlètic Alpicat de Lleida. Años después decidió probar fortuna en Nueva Zelanda, donde ha defendido los colores de clubs como el Western Springs y el Waitakere United antes de llegar al Auckland City, con quién vive ahora su gran oportunidad internacional.